NON C’È DUE SENZA TRE (E L'INCASSO VIEN DA SÉ): RIDLEY SCOTT È GIÀ AL LAVORO SUL TERZO CAPITOLO DEL “GLADIATORE” – IL SECONDO ATTO DELLA SAGA, CON PAUL MESCAL COME LUCIO E PEDRO PASCAL COME ACACIO (E PEPE), ANCORA AL CINEMA, FA SFRACELI AL BOTTEGHINO (87 MILIONI DI DOLLARI), E IL REGISTA BRITANNICO NON PUÒ NON APPROFITTARNE: “SICURAMENTE CI SARÀ UN GLADIATORE III. DIVENTA ANCHE UNA QUESTIONE FINANZIARIA, E SAREBBE FOLLE NON CONSIDERARE UN RITORNO" - VIDEO

L’epopea del Gladiatore, una trilogia come il Padrino. Il Gladiatore II, atteso per un quarto di secolo, è da qualche giorno in sala, ma il regista Ridley Scott è già al lavoro su un terzo capitolo. Epico e sanguinoso, intrigo di vendette, tradimenti e combattimenti, il film ha già incassato 87 milioni di dollari nei paesi in cui Paramount l'ha fatto uscire la scorsa settimana, compresa l'Italia.

Soddisfatto da queste cifre, il veterano regista britannico, celebre per classici come Alien, Blade Runner o Thelma & Louise, ha confermato che "sicuramente ci sarà un Gladiatore III. Diventa anche una questione finanziaria, e sarebbe folle non considerare un ritorno", ha aggiunto parlando ai membri della Critics Choice association e della Hollywood Foreign Press.

[…] Paul Mescal è il suo protagonista: Lucio Vero, figlio segreto di Massimo, il Russell Crowe del pluripremiato originale del 2000 […]. Mescal ha confermato che Scott sta già lavorando alla sceneggiatura: "L'ultima volta che ho parlato con lui aveva scritto nove pagine. Ieri mi ha detto che erano diventate 14", ha scherzato in conferenza stampa.

"Non si ferma mai. Sembra più giovane di me. Potrà pur essere il filmaker con più esperienza al mondo, ma non si ferma un attimo, non prende fiato: non pensa alla sua eredità, a tutto quello che ha già fatto. Vuole solo guardare avanti e fare film".

[…] Potere e politica sono temi centrali in entrambi i capitoli del Gladiatore, e alla domanda su come siano cambiati nei 24 anni che sono trascorsi dal primo film, Scott ha risposto lapidario: "Non sono cambiati affatto. Non impariamo nulla dalla storia. Continuiamo a ripetere gli stessi errori. Stiamo vivendo esattamente le stesse dinamiche del passato in tante parti del mondo: un uomo super ricco pensa di poter conquistare l'Impero. Vi sembra familiare?".

