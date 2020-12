NON E’ PIÙ UN MONDO PER UOMINI. OGGI L'ONDATA FEMMINISTA È TALMENTE POTENTE CHE PRODUTTORI, AUTORI E REGISTI S'AFFANNANO A METTERE IN SCENA LE DONNE IN OGNI SALSA FINO A FAR SPARIRE I SUPEREROI MASCHI - DA ZORRO FINO A 007, I PERSONAGGI CAMBIANO CONNOTATI E SESSO - LA NUOVA EROINA DELLA SAGA DI JAMES BOND SARÀ UNA AGENTE DONNA E DI COLORE, LASHANA LYNCH - PERSINO UN TIPO VIRILE COME THOR, PROTAGONISTA DELLA SAGA DI FANTASIA, SARÀ MESSO IN OMBRA…

Alessandra Menzani per “Libero quotidiano”

Resterà qualche ruolo anche per gli attori maschi?

Dubitiamo fortemente, di questo passo. Da una parte, addirittura, si vuole abolire la distinzione di «migliore attore», «migliore attrice» dai premi del cinema e della tv in nome della fluidità sessuale e dell' inclusione; dall' altra, ormai, tanti ruoli storici baluardo degli uomini sono oggetto di saccheggiamento femminile, il tutto ovviamente dopo l' ondata del MeToo.

Il più clamoroso è sicuramente il caso di 007 che nel prossimo capitolo al cinema sarà una agente donna e di colore. James Bond resta tale, ma la nuova eroina sarà Lishana Lynch, che si prepara al venticinquesimo film della saga No Time To Die.

Donna e di colore è pure Zoe Kravitz, la bellissima attrice figlia di Lenny, che nella nuova serie ispirata al romanzo del 1995 di Nick Horby, Alta Fedeltà, ricopre la parte che al cinema fu di John Cusack, un uomo.

gusti fluidi Peraltro con scarso successo, visto che l' emittente streaming Hulu ha deciso di non confermare la seconda stagione. In High Fidelity - Alta fedeltà la protagonista è Rob, diminutivo di Robyn: lavora in un negozio di vinili e non siamo più a Londra, ma a New York. Se il protagonista del romanzo era etero, gli ex di Rob-Zoe non sono necessariamente tutti uomini.

Di fatto tutte queste licenze poetiche non hanno avuto una accoglienza travolgente, visto che la seconda stagione non è cancellata, con tanto di polemica della protagonista (che abbiamo visto in Big Little Lies, quello sì un capolavoro).

Ricordate, invece, il macho spagnolo Antonio Banderas nei panni dell' eroe spadaccino Zorro? Dimenticatelo. Adesso il personaggio mascherato cambia connotati ad opera di NBC che sta sviluppando una nuova serie tv che nel nuovo adattamento avrà un volto femminile. Ci stanno lavorando Sofia Vergara e Rebecca Rodriguez. La nuova saga sarà incentrata su Sola Dominguez, una versione femminile e contemporanea di Zorro, che è un' artista underground che combatte per la giustizia mentre la sua vita è in pericolo visto che ha denunciato diverse organizzazioni criminali.

personaggio Il personaggio di Zorro, al secolo Don Diego de la Vega, è apparso per la prima volta in un romanzo breve del 1919. Al cinema ha avuto il volto di Alain Delon, Anthony Hopkins e Antonio Banderas; adesso prepariamoci a una nuova rivisitazione.

Non è più un Paese per uomini, dunque, anzi un mondo per uomini. Oggi l' ondata femminista è talmente potente che produttori, autori e registi s' affannano a mettere in scena le donne in ogni salsa.

Persino un tipo virile come Thor, protagonista della saga di fantasia, sarà messo in ombra. Nel nuovo film, quando i Giganti del Gelo invadono la Terra una nuova mano afferra il martello, e una donna misteriosa indossa il mantello del potente Thor.

