11 apr 2019 17:32

NON SARÀ, UNA VENTURA – FRECCERO VUOLE LA MONA A CONDURRE ''PECHINO EXPRESS'' E I FAN DEL PROGRAMMA SI RIVOLTANO: “NON SI TOCCA”, “VE LO GUARDATE VOI”, “VUOLE PORTARE GLI ASCOLTI SOTTO QUELLI DEL TG2” – “È UN’IPOTESI, NON C’È ANCORA ALCUN CONTRATTO, HO PENSATO A LEI PERCHÉ IN QUELLA GARA CI SONO MOLTE COPPIE GIOVANI E LEI È UNA SORTA DI ZIA”. COSTANTINO DELLA GHERARDESCA E' TROPPO RENZIAN-FOGLIANTE PER IL GOVERNO GIALLOVERDE