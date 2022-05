NON SI E' MAI RICCHI ABBASTANZA - BMG E WARNER MUSIC SI SCONTRANO PER ACQUISTARE L'INTERO CATALOGO DEI PINK FLOYD PER OLTRE 500 MILIONI DI DOLLARI - LA CESSIONE DEI REPERTORI STA DIVENTANDO SEMPRE PIU' POPOLARE TRA LE LEGGENDE DEL ROCK E QUELLO DELLA BAND INGLESE POTREBBE DIVENTARE IL PIÙ GRANDE DEGLI ULTIMI ANNI, SUPERANDO LA VENDITA DEI DIRITTI D'AUTORE DI BRUCE SPRINGSTEEN…

pink floyd hey hey rise up 3

(ANSA) - Gara tra Bmg, sostenuta dal gruppo di private equity Kkr, e Warner Music per acquistare l'intero catalogo musicale dei Pink Floyd in un accordo che potrebbe valere oltre 500 milioni di dollari. Lo rivela il Financial Times nell'edizione odierna, citando persone vicine alla situazione.

syd barrett pink floyd 3

Il processo, spiega il quotidiano, è ancora nelle fasi iniziali, ma i Pink Floyd stanno cercando di vendere sia i diritti d'autore che quelli di registrazione, rendendo il suo catalogo una delle risorse più preziose ad arrivare sul mercato, potenzialmente oltre Bruce Springsteen come il più grande accordo sui diritti musicali degli ultimi anni.

Pink Floyd

La band britannica celebre per successi come 'Money' e 'Shine on you crazy diamond' sta sondando l'appetito del mercato in una mossa che seguirebbe gli accordi stretti di recente da Bruce Springsteen e Bob Dylan. La cessione del catalogo del Boss in particolare è stata realizzata a un valore riferito di 550 milioni di dollari, facendone il maggior accordo di sempre nei diritti musicali, sottolinea l'Ft, riferendo anche questo dato a fonti vicine alla trattativa.

pink floyd

Con i tassi di interesse ai minimi storici degli ultimi anni e il rilancio dell'industria musicale in streaming, i gruppi di private equity e gli investitori istituzionali si sono riversati nel mercato dei diritti d'autore. Blackstone, KKR e Apollo lo scorso anno ha impegnato più di 3 miliardi di dollari per l'acquisto di diritti d'autore. Le canzoni hanno due diritti, spiega il quotidiano finanziario, uno per il songwriting e uno per la registrazione, o master copy.

I Pink Floyd, una delle band più vendute di tutti i tempi, offre entrambi, rendendo il suo catalogo uno dei più preziosi ad arrivare sul mercato. Negli Stati Uniti i Pink Floyd hanno venduto 75 milioni di album, secondo la Recording Industry Association of America, rispetto ai 65,5 milioni di Springsteen. The Boss ha però ceduto il suo catalogo a dicembre in clima economico diverso, visto che i prezzi della musica sono scesi negli ultimi mesi con l'aumento dei tassi di interesse e il rallentamento dell'economia globale.

la mitica copertina di ummagumma

I ricavi nel settore della musica registrata sono cresciuti per sette anni consecutivi, salendo del 18,5% lo scorso anno a 25,9 miliardi di dollari, secondo la Federazione Internazionale dell'Industria Fonografica e gli abbonamenti in streaming a servizi come Spotify e Apple Music, sottolinea anche l'Ft, hanno aumentato il valore dei diritti musicali e dato alle canzoni più vecchie una nuova vita.