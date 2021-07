NON SI DORME PIU' DA QUANDO CI SONO I "LUNATICI" - E' IL FORMAT PIÙ INTERATTIVO DELLA TV: IN DIRETTA SIMULTANEA SU RADIO2, IN TV SU RAI2 E SULLE PIATTAFORME DIGITALI IN VISUAL SU RAI PLAY - "I LUNATICI" DI RAI RADIO2 FA IL PIENO: E' IL PROGRAMMA LEADER TRA TUTTE LE RADIO NAZIONALI ISCRITTE A TER PER NUMERO DI INTERAZIONI SU FACEBOOK (3,12 MILIONI) E PER VISUALIZZAZIONI VIDEO (41 MLN) NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2021…

Il format più interattivo nella storia della televisione, I Lunatici di Rai Radio2, in diretta simultanea su Radio2, in tv su Rai2 e sulle piattaforme digitali in Visual su Rai Play, ha festeggiato la conclusione di una stagione in crescendo. Strategia vincente quella della rete diretta da Paola Marchesini, attenta ai contenuti e alla multimedialità dei suoi prodotti, grazie ai quale Radio2 si conferma leader tra tutte le radio nazionali iscritte a Ter per numero di interazioni su Facebook (3,12 milioni) e per visualizzazioni video (41 mln) nel primo semestre del 2021. Molto bene anche su Instagram dove Radio2 entra nella top 5, conquistando due posizioni. Su Twitter è proprio l'hashtag de I Lunatici a trainare, entrando quotidianamente in trend topic.

2 - I LUNATICI DI RADIO2 E RAI2, FINALMENTE IL POPOLO DELLA NOTTE HA TROVATO UNA CASA

Il popolo della notte ha finalmente trovato la propria casa. I Lunatici di Rai Radio2 e Rai 2. Il format cui ormai tre anni fa diedero vita Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta su Rai Radio2 dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle sei, divenuto in breve tempo un tale cult radiofonico che da circa tre mesi a questa parte una fascia del programma, sempre live, viene trasmessa anche in tv, da Rai2 (regista video Veronica Del Soldà), con orario di inizio che di solito oscilla tra la terza e la quarta serata. I lunatici hanno avuto due grandi meriti.

Saper creare una comunità, basti pensare che su Facebook hanno un gruppo 'I Lunatici Radio2' che conta circa 41.000 iscritti e che da circa un mese ogni notte riescono ad arrivare sul podio delle tendenze più popolari su twitter, e quello di riuscire a parlare con tutti. Il popolo della notte è molto variegato. C'è il professore e lo studente. Il nonno e il nipote. Il genitore e il figlio. L'anziano e il giovane. Il sacerdote e il gigolò. L'insonne e il lavoratore notturno. Arduini e Di Ciancio riescono a parlare con tutti, a coinvolgere tutti, su argomenti che spaziano tra le cose serie a quelle meno importanti, ma che riguardano la vita quotidiana di ognuno di noi.

Ci sono personaggi cult, che chiamano spesso. Amatissimi da chi ascolta il programma. Come Eria, la signora degli uccelli, che gioca sempre sul filo del doppio senso ma che in realtà in vita sua ha avuto centinaia di pennuti. Nonno Giannino o Umberto il playboy da Pescara, che ogni notte racconta di improbabili conquiste avvenute praticamente ovunque: al supermercato, dal distributore di benzina, in tabaccheria.

Arduini e Di Ciancio sanno ascoltare. Hanno creato, in radio come in tv, un clima familiare in cui l'ascoltatore e il telespettatore non sono più una semplice parte passiva, ma diventano protagonisti a tutti gli effetti di quello che può essere considerato come il primo programma radiofonico interattivo nella storia della televisione italiana.

Le telefonate (che hanno come unico schermo l'esperto Matteo Di Lelio al di là del vetro) e i messaggi che arrivano ogni notte sono centinaia. Così come le storie che rimangono impresse. Impossibile, solo per fare due esempi, dimenticare di Elis, friendonata in diretta da Stefano. O di Manuel il gigolò, che per amore rinunciò alla sua professione di amatore a pagamento. Ogni telefonata nel corso dei Lunatici è una sorpresa. Perchè non ci sono copioni, parla il Paese reale. La gente comune. Quella a cui ormai nessuno pare interessato a chiedere davvero: 'come stai?'.

Arduini e Di Ciancio lo fanno ogni notte, sia nella maratona radiofonica di sei ore che li vede protagonisti, sia nello spazio televisivo in cui Radio2 e Rai2 vanno in simulcast e si sovrappongono. Reduci da anni di gavetta in varie radio locali, I Lunatici possono essere un esempio. Per la Rai, che dà ancora spazio ai giovani che meritano un'occasione.

Per chi sta inseguendo il proprio sogno, che deve sapere che se ha talento e abnegazione prima o poi potrà raggiungerlo. Se il programma radiofonico ha ormai vinto la propria scommessa, aggiudicandosi anche diversi premi, tra cui il Biagio Agnes del 2019, l'esperimento televisivo può continuare a crescere. Perché è semplice ma rivoluzionario. Perché più che all'auditel punta alla gente reale. Alle voci e alle storie di un'Italia che da tempo non veniva raccontata così.

