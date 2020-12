24 dic 2020 10:58

NON SI PUÒ USCIRE DAL COMUNE, MA SI PUÒ USCIRE DAL CONTINENTE! VIDEO: JO SQUILLO ATTERRA ALLE MALDIVE (VIDEO) E SFANCULA IL NATALE: ''A ME NON PIACE MA NON DITELO A NESSUNO…'' - SU INSTAGRAM PUBBLICA IL VIDEO DEL SUO VIAGGIO E SOTTO PARTE LA CARRELLATA DI CRITICHE: ''IN QUESTO PERIODO È CATTIVO GUSTO'', ''LE REGOLE DEVONO SEGUIRLE SOLO I POVERI A CUI È PROIBITA LA GITA FUORI PORTA''. CONSOLATEVI: IL TEMPO E' BRUTTO...