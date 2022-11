Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera”

ilary blasi con bastian

E così adesso siamo pari: quattro, numero perfetto. Due di là - Francesco Totti con la sua Noemi Bocchi e il diamante di fidanzamento da 7 carati, ormai sempre e ovunque insieme, dal red carpet di Dubai alle tribunette di Trigoria - e due di qua: Ilary Blasi e Bastian (tutto qui per ora, seguiranno altri dettagli).

Ovvero l'aitante e agiato imprenditore tedesco di Francoforte che, in primo piano sulla copertina di Chi , abbraccia e bacia la conduttrice dell'Isola dei Famosi . Tornata di fatto single dopo la fine dei 17 anni di matrimonio con il Capitano (onorario) giallorosso, finché giudice non li separi.

Titolo eloquente dello scoop: «Addio Totti, ora c'è Bastian». I due sono stati intercettati a Zurigo, in Svizzera, nel lussuoso hotel Dolder Grand vista lago, con annesso rilassante centro benessere.

ilary blasi con bastian

Dove avrebbero trascorso un lungo weekend, dal venerdì alla domenica, senza quasi mettere il naso fuori, se non per sorseggiare un drink sulla veranda panoramica. Ma il paparazzo sapientemente appostato li ha comunque scovati e immortalati con il teleobbiettivo.

Mentre escono dall'albergo e mentre si salutano in aeroporto. Bastian (nella foto del profilo Instagram bas.mupe, 1075 follower, tra cui Ilary, compare in maglietta e short bianchi), un colosso biondo alto almeno 1 metro e 90, fascino da «vichingo», in piumino nero, sneakers alte Dior e al polso (ma l'ingrandimento potrebbe ingannare), un Patek Philippe Nautilus da 200 mila euro. La showgirl con cappottone teddy beige, stivali Chanel e borsa Hermés, dalla collezione recuperata nella spa della villa dell'Eur, dove l'aveva nascosta l'ex n°10 della Roma, furioso per il «ratto» degli amati Rolex.

ilary blasi con bastian

Una foto li riprende mentre si scattano un selfie davanti allo specchio dell'ascensore, nella hall. E questo aveva fatto pensare che fosse stata la stessa Blasi a farlo avere a Chi . O qualcuno con cui lo aveva condiviso. Niente affatto, sarebbe solo opera del fotografo ben piazzato.

E dunque, dopo mesi in cui, nonostante le voci sui suoi presunti spasimanti, Ilary Blasi non si era mai mostrata in pubblico con un accompagnatore - ma sempre con amiche, sorelle, figli o parenti vari - questa è la prima volta in cui regala qualche soddisfazione agli appassionati di gossip. E forse aveva messo in conto di poter essere scoperta, per quanto in trasferta svizzera.

ilary blasi con bastian

Come ha già fatto Totti, del resto, anche lei, archiviato il dispiacere dell'addio, si è rifatta una vita. E appare serena. I rapporti con Francesco sono quelli che sono. Ma sembra che i rispettivi avvocati, Alessandro Simeone per lei e Antonio Conte per lui, stiano trattando per trovare una soluzione pacifica, che scongiuri l'aspra separazione giudiziale. A confermare l'ipotesi, sarebbe stato lo stesso Totti. Qualche giorno fa, negli spogliatoi, dopo la partita di calcio a 8 che la sua Weeze ha vinto 2 a 1 contro la Roma, rispondendo a una battuta dei compagni, avrebbe detto: «Mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistema tutto». Se così sarà, tanto meglio.

