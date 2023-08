NON STIAMO QUI A PETTINARE LE BAMBOLE - DOPO IL SUCCESSO PLANETARIO DI "BARBIE", HOLLYWOOD PUNTA TUTTO SUI GIOCATTOLI: LA MATTEL AVREBBE IN CANTIERE ALMENO 13 FILM, TRA CUI "POLLY POCKET", "ROCK ‘EM SOCK ‘EM ROBOTS" E PERSINO UNO SULLA "MAGIC 8 BALL" (LA "PALLA MAGICA DELLE RISPOSTE") E SUL GIOCO DA CARTE "UNO" - ANCHE LA HASBRO SI PREPARA A PORTARE IN SALA IL FILM ISPIRATO A "MONOPOLI" E IL CUBO DI RUBIK...

barbie

Estratto dell'articolo di Laura Zangarini per il “Corriere della Sera”

Inarrestabile Barbie. C’erano enormi aspettative sul film di Greta Gerwig, ma l’iconica bambola Mattel interpretata da Margot Robbie è andata oltre le previsioni più ottimistiche realizzando uno dei più formidabili bottini al box office degli ultimi anni: oltre un miliardo di dollari incassati nel mondo in poco più di due settimane, precisamente sedici giorni. […]

mattel

È la prima volta che un lungometraggio diretto da una donna taglia il traguardo del miliardo […] e si accomoda nell’esclusivo «Billion-Dollar Club». Barbie è in 44ª posizione, davanti a Cattivissimo Me 3 e dietro a Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare , e non si fermerà qui. Secondo il parere degli analisti, un successo così clamoroso porterà una nuova ondata di film basati su giocattoli. Tesi sostenuta anche da un articolo del New Yorker .

rock em sock em robots vin diesel

Titolo: dopo Barbie «Mattel sta saccheggiando l’intera scatola dei giocattoli». E infatti la divisione di produzione cinematografica del colosso Usa, si prepara a conquistare Hollywood. Sono almeno tredici i film in cantiere (altri quarantacinque sono in fase di sviluppo), tra cui Polly Pocket, con Lena Dunham alla regia e la star Lily Collins ( Emily in Paris ), e Rock ‘Em Sock ‘Em Robots , il celebre giocattolo d’azione con i robot rivali Red Rocker e Blue Bomber, di cui sarà protagonista la star di Fast & Furious Vin Diesel.

film di uno con lil yachty

Tra le produzioni da avviare ci sono anche una horror comedy sulla «palla magica delle risposte», la Magic 8 Ball apparsa in numerose serie tv […]e film […]e una commedia d’azione basata sul celebre gioco di carte Uno. Ambientata nel mondo dell’hip hop di Atlanta, in Georgia, avrà come protagonista il rapper nominato ai Grammy Lil Yachty.

film magic 8 ball

Si parla anche di un live-action diretto da Dan Mazer incentrato su Big Jim, il muscoloso bambolotto preso a modello da G.I. Joe di Hasbro, e di un altro dedicato alle avventure spaziali di Major Matt Mason (interpretato da Tom Hanks), l’astronauta che ha contribuito a ispirare Buzz Lightyear, […]

monopoly

Ma non di sola Mattel vivono al cinema giochi & giocattoli. Dopo aver acquistato dalla Hasbro (la società dietro i successi Transformers e G.I. Joe ) le attività di Entertainment One, la società di produzione e distribuzione cinematografica e televisiva che possiede i diritti di Monopoly, Lionsgate si prepara a portare in sala il film ispirato al gioco da tavola ideato da Elizabeth Magie […]

film sui giocattoli

Anche il cubo di Rubik, il giocattolo rompicapo creato nel 1974 dal professore di architettura ungherese Erno Rubik (oltre 450 milioni di pezzi venduti in tutto il mondo), vivrà sul grande schermo. Ma il progetto è ancora in via di definizione.

polly pocket magic 8 ball

il cubo di rubik