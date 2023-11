NON È TUTTO ORO QUELLO CHE LUCCICA – SI ADDENSANO OMBRE SUL PASSATO DI GERRY TURNER, IL 72ENNE CHE HA FATTO COMMUOVERE I TELESPETTATORI DELLA ABC NEL PROGRAMMA “GOLDEN BACHELOR”: NON SOLO L’UOMO NON È RICCONE CHE È STATO PRESENTATO NELLA TRASMISSIONE, MA NON È NEMMENO IL DISPERATO CHE, DOPO LA MORTE DELLA MOGLIE, È RIMASTO SOLO IN ATTESA DEL GRANDE AMORE – E' SOLO UN BEL CAZZARO… - VIDEO

(ANSA) - Con la sua storia strappalacrime di vedovo inconsolabile ma allo stesso tempo pronto a rifarsi la vita, Gerry Turner ha commosso e fatto innamorare non solo le concorrenti di Golden Bachelor ma anche milioni di spettatori e spettatrici dello spin off del reality The Bachelor in onda da ottobre sulla Abc. L'ultima puntata e' alle porte e ora si scopre che anziche' a 18 carati, lo scapolo d'oro del popolarissimo programma e' quanto meno a 14, se non addirittura una patacca.

L'Hollywood Reporter ha scavato nel passato del 72enne nonno dell'Iowa scoprendo che non e' tutto oro quel che luccica nell'immagine da lui presentata all'esordio del programma a fine settembre: di uno che non aveva piu' avuto storie sentimentali da quando, mezzo secolo fa, aveva conosciuto la moglie, morta un mese dopo il trasferimento della coppia nella casa dei sogni in riva a un lago. Cosi' come il curriuculm di "restorateur", vale a dire padrone di ristoranti, di Gerry sarebbe stato sostanzialmente abbellito a scopi televisivi, visto che, secondo il magazine, l'unico locale su cui Turner ha mai messo le mani sarebbe stata una filiale della catena di fast food Mr. Quick, da lui venduta nel lontano 1985.

Mai menzionati invece i lavoretti con cui Turner aveva tirato a campare piu' di recente, ad esempio installando jacuzzi per una ditta di piscine o come uomo della manutenzione in una centro per la salute mentale in Iowa, come verificato dalla rivista con alcuni colleghi che per la verita' ne avevano apprezzato l'efficienza.

Era stato proprio in quel centro che Gerry, un mese dopo la morte della moglie, aveva conosciuto la donna di 14 anni piu' giovane con cui aveva cominciato una lunga relazione: nulla di male sulla carta, lui era gia' vedovo. La coppia era rimasta assieme per due anni ma mai, nelle puntate andate in onda finora di Golden Bachelor, di lei era stata mai fatta menzione.

La contabile del Vera French Mental Health Center di Davenport non sarebbe comunque stata la sola: "Ce ne sono state almeno un altro paio. Nessuna a lungo termine, ma neanche a breve", ha detto una vicina di casa al magazine. La puntata finale di Bachelor andra' in onda domani. A Gerry la scelta tra tre coetanee in cerca di agganciare lo scapolo d'oro. In una anticipazione la Abc ha diffuso un segmento in cui Gerry singhiozza per la difficolta' della decisione, avendo optato di passare una notte con ciascuna delle due finaliste, Leslie Fhima e Theresa Nist, a cui separatamente ha detto che era lei "la prescelta".

