30 apr 2021 13:48

UNO NON VALE UNO! - L’ASSEMBLEA DI RCS HA APPROVATO LA MODIFICA DELLO STATUTO E INTRODUCE IL MECCANISMO DEL VOTO MAGGIORATO, CHE CONSENTIRÀ L’ATTRIBUZIONE DI DUE DIRITTI DI VOTO PER CIASCUNA AZIONE ORDINARIA DI “RCS MEDIAGROUP”. CAIRO COSÌ AVRÀ IL 65,3% DEI DIRITTI DI VOTO E UNA PRESA FORTE SUL CAPITALE (E MONETIZZARE) ANCHE NEL CASO IN CUI UN ALTRO INVESTITORE DECIDESSE DI ACQUISIRE UNA PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO