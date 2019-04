LA SOAP PRATI-CALTAGIRONE SI ARRICCHISCE CON LE FOTO! È LUI IL FINTO MARK? QUESTE IMMAGINI FURONO INVIATE AD ALESSIA BAUSONE E A UN'ALTRA VITTIMA DALL'INESISTENTE COSTRUTTORE (DIETRO AL PROFILO C'ERANO IN REALTA' PAMELA PERRICCIOLO ED ELIANA MICHELAZZO) - MA ROBERTO ALESSI DICE CHE LE AGENTI GLI HANNO MOSTRATO LA FOTO DI ''UN BIONDINO''. MENTRE ''FANPAGE'' RACCONTA COME LA PRATI FACESSE VEDERE AGLI AMICI LE IMMAGINI POSATE DI UN MODELLO STRANIERO. E A NOI QUESTO NON SEMBRA NÉ BIONDINO NÉ UN MODELLO IN POSA! - STASERA A ''LIVE - NON È LA D'URSO'' CI SARÀ L'INTERVISTA A DAGO ED ELIANA MICHELAZZO. SVELERÀ L'ARCANO? AH SAPERLO…