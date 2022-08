IL NOSTRO EXPORT CULTURALE - IN INGHILTERRA TUTTI MATTI PER DAVIDE SANCLIMENTI, L'ITALIANO VINCITORE DEL REALITY "LOVE ISLAND" - QUANDO IL 27ENNE È ARRIVATO SULL'ISOLA, TUTTI PENSAVANO DI TROVARSI DI FRONTE AL SOLITO "ITALIAN STALLION" E "LATIN LOVER" (SI È PERSINO PRESENTATO DICENDO " QUALCUNO HA ORDINATO UNO SPUNTINO ITALIANO?") MA HA CONQUISTATO TUTTI MOSTRANDO UN LATO "INEDITO" DEGLI ITALIANI AGLI INGLESI… - VIDEO

Paola De Carolis per il “Corriere della Sera”

davide sanclimenti 8

Un corpo peeerfect , perfetto, che lo fa assomigliare a «Ercole», come ha detto con un sospiro sognante la co-concorrente Tasha. Se ha vinto l'ottava edizione di Love Island - reality che sul piccolo schermo britannico è campione di pubblico - Davide Sanclimenti, 27 anni, italiano da qualche tempo trapiantato a Manchester, è riuscito in un'impresa forse più tortuosa ancora: secondo il Sunday Times ha smontato gli stereotipi mostrando al mondo il vero appeal del maschio nostrano.

davide sanclimenti 2

Uno stallone? Un latin lover? Un mammone? Forse, ma anche spiritoso, timido, a tratti vulnerabile. Bello, insomma, ma non solo. Questa l'opinione della giornalista Julia Buckley che ieri ha colto l'occasione per disquisire del sorriso ammaliante e i pettorali da manuale di Sanclimenti così come del suo effetto su una lunga storia di luoghi comuni. «All'inizio sembrava la personificazione di un cliché», ha scritto, ricordando che è entrato in scena con la frase: «Qualcuno ha ordinato uno spuntino italiano?»

Nell'arco della sua permanenza sull'isola, però, ha mostrato altre doti: come sarebbe riuscito, altrimenti, a gridare alla sua amata, Ekin Su (attrice angloturca), «Sei falsa come una Louis Vitton cinese», a struggersi perché solo e, alla fine, a dichiararsi perdutamente innamorato «come se fosse un personaggio di di Richard Curtis» (regista di Quattro matrimoni e un funerale , Notting Hill, e Love, Actually) ? Sanclimenti ha forse tradito le sue radici, si è chiesta Buckley? «In verità il cliché dice più di noi che dell'Italia», ha riflettuto la giornalista.

davide sanclimenti 12

Con una lunga lista di citazioni - da Catullo a Dante e fino al Dolce Stil Novo - ha spiegato che quella dell'uomo innamorato è un'immagine antica e intricata. Passando per la Firenze rinascimentale, le sculture di Raffaello, Michelangelo e Donatello, Gabriele D'Annunzio e Rodolfo Valentino, Buckley ha tracciato le contraddizioni alla base del successo del maschio del Bel Paese: bellezza e romanticismo, muscoli e dolcezza, forza e gentilezza. E che dire dell'indimenticabile Marcello Mastroianni ne La Dolce Vita ?

Il suo Rubini è irresistibile ma debole, un sognatore poco concreto, un personaggio che è una provocazione piuttosto che un modello da emulare. Ecco, allora, il latin lover come invenzione straniera e riduttiva. All'uomo italiano piace flirtare, scrive la giornalista Julia Buckley che vive in Italia e sa di cosa parla: ci sono cuochi che promettono di corteggiarla con il cibo e sindaci che al termine di interviste formali le annunciano «dobbiamo stare insieme».

davide sanclimenti 11

Quando è pronto, però, il maschio nelle relazioni si impegna. Non ha paura di mostrare le proprie emozioni. È, quindi, molto più dello stereotipo. È questo che Sanclimenti, per la giornalista, ha mostrato alla folta tribù di Love Island e al pubblico televisivo. «Grazie a Davide ora capiamo», conclude. E Sanclimenti? Cosa farà ora che non solo ha vinto le 50.000 sterline in palio - circa 60.000 euro - ma ha anche sconfitto i cliché?

Per ora l'amore con Ekin Su resiste (era l'obiettivo del reality, trovare una compagna e conquistare l'affetto del pubblico). Oltre ai muscoli e al sorriso smagliante, Davide Sanclimenti ha una laurea (in Economia), un master e una certa intraprendenza. Dalla «love island» Maiorca è tornato a Manchester e, a giudicare da quanto è successo ai vincitori precedenti, avrà ampia scelta tra progetti e iniziative interessanti e ben pagate.

