13 dic 2020 16:48

NOTE DAL SOTTOSCALA - LA GROTTESCA “RECITA” DEGLI ATTORI NON PROFESSIONISTI SULLA PRIMA DELLA SCALA - UN CAROSELLO DI ARIE CELEBRI INCEROTTATE FRA LORO DA SIPARIETTI IN CUI GIOVANI ATTORI, SPERIMENTATI PROFESSIONISTI E SIGNORE CON LA PENNA IN MANO SPIEGAVANO CHE L' OPERA NON ERA ROBA PER VECCHI, NÉ PER RICCHI, NÉ PER ANIME CANDIDE. DOPO IL DEPRIMENTE SPETTACOLO, CI È TORNATA IN MENTE LA BATTUTA DI ORSON WELLES: “L'ITALIA CONTA CINQUANTA MILIONI DI ATTORI. I PEGGIORI SUL PALCOSCENICO…” - VIDEO