LA PIANISTA CLASSICA GIULIA MAZZONI TORNA A INCANTARE LA CINA: IL SUO QUARTO TOUR NELL'IMPERO DEL DRAGONE INIZIERA' IL 4 LUGLIO

Tutto è pronto per il quarto tour della compositrice e pianista Giulia Mazzoni che ha annunciato attraverso il suo canale Instagram il suo ritorno in Cina. Il fortunato esordio dell’artista nel 2015 e gli ultimi due tour sold out nel 2018 in Cina e Taiwan che hanno coinciso con la pubblicazione da parte di Sony Music China e Sony Music Taiwan del suo ultimo progetto discografico “Room 2401”, hanno avvicinato e confermato il talento dell’artista in questo ampio mercato.

Giulia aprirà il quarto tour il 4 luglio nel prestigioso Dongying Xuelian Grand Theater (Shandong City) proseguendo poi il 5 luglio allo Changyi Theater (Shandong City), il 9 luglio all’Auditorium dell’Istituto italiano di Cultura (Beijing City) e chiuderà il 12 luglio nel meraviglioso Jiangsu Grand Theater (Nanjing City).

“Sono felicissima di portare ancora una volta la mia musica e il mio mondo in questo paese incredibile che mi ha dimostrato amore fin dal primo giorno. Questo è il mio quarto tour in Cina e non vedo l’ora di rimettermi in gioco con un nuovo tipo di live in cui la musica dialogherà con elementi visivi mostrando nuove sfumature di me. Prenderò parte anche a diversi incontri e masterclass con gli studenti dove condividerò la mia esperienza compositiva nella speranza di poter ispirare il loro percorso e motivarli ad andare avanti. Sono sicura che anche io sarò influenzata dalle loro esperienze musicali e culturali e dalla loro sensibilità.“

“Room 2401” è l’ultimo album di Giulia Mazzoni, prodotto e distribuito da Sony Music Italia, che vede l’incontro tra sonorità classiche e pop e ruota intorno al concetto della stanza, spazio fisico e spirituale in cui ognuno di noi si ritrova con le proprie emozioni e i propri sogni.

All’interno dell’album sono presenti 12 composizioni originali + 3 bonus tracks e una prestigiosa collaborazione con il Maestro Michael Nyman che per la prima volta nella sua carriera divide la scena con un altro artista rielaborando ed eseguendo una versione inedita per due pianoforti di “The departure". L'album “Room 2401” è stato pubblicato anche da Sony Music Taiwan e da Sony Music China.

https://www.radiomontecarlo.net/video/monte-carlo-nights/219257/giulia-mazzoni-get-lucky-il-video.html

