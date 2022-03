UNA NOTIZIA GIÀ ANNUNZIATA (DA DAGOSPIA) – COME CANDELA-ANTICIPATO, FUORTES TORNA ALL’ATTACCO PER AVERE LA STRISCIA DI INFORMAZIONE PRESERALE SU RAI3 E RIACCENDE LA GUERRA IN CASA RAI: LA ANNUNZIATA, ALLA QUALE ERA STATO PROPOSTO IL PROGETTO GIÀ MESI FA, NON VUOLE PERDERE LA TRASMISSIONE DOMENICALE. STESSO DISCORSO PER BIANCA BERLINGUER CHE NON VUOLE MOLLARE IL PRIME TIME – E DA RAI2 SANGIULIANO FA SPIRARE VENTI DI GUERRA…

Michela Tamburrino per “La Stampa”

carlo fuortes foto di bacco

Una storia antica che torna prepotente d'attualità con dei risvolti polemici. Si parla della striscia quotidiana di Rai3 che doveva andare a sostituire o a spostare sensibilmente la soap Un posto al sole, per cui si alzarono le barricate, si parlò addirittura di una decisione che andava contro il meridione e poi tutto finì in cantina.

lucia annunziata

Gli inizi circa sei mesi fa quando l'ad della Rai Carlo Fuortes chiese a Lucia Annunziata la sua disponibilità per condurre questa striscia che sarebbe dovuta partire in contemporanea con le elezioni americane. Annunziata, che non voleva perdere la trasmissione domenicale Mezz' orain più, non diede una risposta subito positiva. In alternativa si pensò a Bianca Berlinguer e oggi il progetto torna d'attualità in modo prepotente.

bianca berlinguer

Una striscia access time d'approfondimento che dal prossimo settembre dovrebbe andare in onda quotidianamente su Rai3 e che non può essere più rimandata. Fuortes questa volta non sente ragioni, la politica lo chiede con sempre maggiore insistenza e il responsabile del genere Approfondimento, Mario Orfeo, è favorevole. Ma già si affacciano i primi dubbi.

sangiuliano

Può un volto che già caratterizza un programma dare la sua immagine a un'altra trasmissione che si annuncia nuova, si chiedono scettici in Rai? E poi Berlinguer sarebbe disposta ad abbandonare il suo talk del martedì? Come se non bastasse spirano venti di guerra agitati da Gennaro Sangiuliano direttore del Tg2. Perché fino ad ora Tg2 Post è l'unica striscia informativa e tale per lui deve restare.

scazzo tra michele santoro e lucia annunziata 10

La riorganizzazione messa in atto da Orfeo per la Direzione di sua competenza potrebbe prevedere diversi spostamenti e tra questi c'è anche il nodo Di Bella. Infatti il neo direttore del genere Day Time, conduce Mezz' ora in più mondo in concorrenza con i programmi di Mara Venier e Francesca Fialdini su Rai1, che appunto dipendono da lui.

scazzo tra bianca berlinguer e francesco borgonuovo a cartabianca 5

Due le soluzioni, o Antonio Di Bella fa un passo indietro come conduttore del suo approfondimento che in quanto tale ricade nella giurisdizione di Orfeo, oppure l'offerta editoriale della domenica pomeriggio di Rai1 deve passare ad altra direzione di genere, come il Prime Time di Stefano Coletta. Senza parlare degli spostamenti di altri programmi come quello di Cucciari ben protetto. Se non guerra, la battaglia sarà durissima.

LEGGI ANCHE:

ARTICOLI CORRELATI

carlo fuortes lucia annunziata legge la lettera di giuseppe conte 3 bianca berlinguer gennaro sangiuliano lucia annunziata legge la lettera di giuseppe conte 2 carlo fuortes foto di bacco scazzo tra michele santoro e lucia annunziata 6