LA NOTTE DI “REPUBBLICA”  - A LARGO FOCHETTI DECIDONO DI PUBBLICARE UN'INTERA SERIE DI RICETTE COLLEGATE A FATTI DI CRONACA E OMICIDI DELLE BR (LA PASTA CO’MELI ASSOCIATA ALL’OMICIDIO D’ANTONA E’ DA BRIVIDI) MA APPENA QUALCUNO FA LORO NOTARE "L’INCIAMPO EDITORIALE" TOLGONO TUTTO E LO ATTRIBUISCONO AD UN "ERRORE"…

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molinari molinari ricetta repubblica associata al 25 aprile ricetta repubblica associata al 25 aprile ricetta repubblica e palme ricetta repubblica e palme ricetta repubblica associata all'omicidio d antona ricetta repubblica associata all'omicidio d antona ricetta repubblica e giorgiana masi ricetta repubblica e giorgiana masi scuse repubblica scuse repubblica

 

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SI METTE MALE PER XI JINPING: L’ECONOMIA CINESE DÀ SEGNALI MOLTO PREOCCUPANTI, PROPRIO ALLA VIGILIA DEL CONGRESSO CHE DOVREBBE DARGLI IL TERZO MANDATO. MA È COLPA SUA: INSISTE CON LA STRATEGIA DELLO “ZERO COVID” BLOCCANDO I RIFORNIMENTI A MEZZO MONDO E FACENDO CROLLARE LE VENDITE AL DETTAGLIO - SOLO CHE GLI INVESTITORI STRANIERI  NON SONO FESSI E SCAPPANO: SOLO AD APRILE, CI SONO STATE CESSIONI PER 16 MILIARDI DI DOLLARI DI DEBITO CINESE, E GLI INVESTIMENTI ESTERI DIRETTI SONO COLATI A PICCO

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