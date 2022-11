Ivan Rota per Dagospia

luciano punzo alberto de pisis

Su Twitter sono nati gli hashtag su una nuova coppia, i LupoAlberto e gli Albano e sono partiti i commenti: “Ma ci pensate Al Bano penserà che si tratti di lui poi qualcuno apre l’# e trova Luciano su Alberto? Stiamo parlando di Luciano Punzo che al GF Vip ha tolto la cravatta e la camicia a Alberto De Pisis cantando You Can Leave Your Hat On di Joe Cocker. Poi a cavalcioni sul letto Punzo lo ha massaggiato pronunciando frasi a luce rossa: “Facciamo un p…lo sto violentando, adesso me lo sto…”

Quando Kate Blanchett é stata a Milano non aveva guardie del corpo e faceva selfie con tutti. Alla prima milanese di The Christmas Show, che ambisce a essere il nuovo cinepanettone, Raoul Bova aveva addirittura quattro bodyguard e era impossibile fare una foto con lui. I fan accorsi all’anteprima sono rimasti delusi.

luciano punzo alberto de pisis 1

L’ex gieffino e chirurgo plastico Giacomo Urtis sta acquisire sembianze sempre più femminili grazie ai capelli lunghissimi, agli interventi e all’ abbigliamento. Sotto il vestito però non c’è niente, c’è tanto e Giacomo anche l’altra sera si è alzato la maglietta, come fa spesso, per mostrare la sua tartaruga esagerata.

I concorrenti che entrano in corsa al GF Vip non possono dare informazioni a quelli già presenti, ma Edoardo Tavassi deve essersi dimenticato le regole e ha spifferato a Edoardo Donnamaria chi sono i vipponi preferiti fuori dalla casa ovvero Nikita, George Ciupilan e Luca Salatino. Sanzioni in vista?

Chi sono l’attrice decisamente agèe e la bionda conduttrice da prima serata che hanno in casa un'intera stanza per le loro collezioni di parrucche e ne cercano sempre di nuove?

selvaggia

Da Londra, la nostra amica Kiki ci riferisce che Kate Middleton, moglie del principe William, con le sue tre amiche del cuore, ha acquistato un iPhone da dare alla loro sensitiva in modo di poterla trovare a tutte le ore; logicamente solo loro hanno quel numero. Kate consulta la maga da quando ha conosciuto il marito…

Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip è finito sotto le coperte con Oriana Marzoli e ha confidato a Antonella Fiordelisi di essersi lasciato andare:” …ben venga il fidanzamento se il mio istinto mi dirà di fare quel passo. Io non mi lascio andare? No, non hai capito, io mi sono lasciato andare, ci siamo lasciati andare. Io ieri notte sono andato con lei nel letto…”

montesano

Selvaggi Lucarelli, ospite a La Vita in Diretta da Alberto Matano dice a proposito della squalifica di Enrico Montesano:” “Non parliamo del caso di Enrico Montesano perché ne parleranno sabato a Ballando. Anche perché non spetta a noi commentare quello che è accaduto“. E poi: “Sta a vedere che uscirò io e rientra lui. Ho questa sensazione. Ho questa sensazione, sento che la mia sedia scricchiola.”

L’ultimo post sponsorizzato su Instagram non è stato molto gradito dai followers. Belen Rodriguez ha pubblicato degli scatti con abiti firmati da un famoso brand di abbigliamento cinese low cost finito al centro di una bufera mediatica per il modo in cui sfrutterebbe i dipendenti. Ecco il commento di un internauta:” commenti. “Sponsorizzare questo marchio significa proprio essere fuori dal mondo” .

oriana marzoli antonino spinalbese belen