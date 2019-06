NUNZIA CI RIPROVA: PRENDERÀ IL POSTO DI DANIELA FEROLLA A ''LINEA VERDE''? IN BILICO IL RITORNO DI GILETTI IN RAI: AL MOMENTO È FUORI DAI PALINSESTI. CRESCE LO SPAZIO DI MARA VENIER, STABILE BRUNO VESPA. SALINI CERCA UN SOSTITUTO PER FRECCERO, NIENTE DA FARE PER LUTTAZZI, MENTRE SI PARLA CON INSISTENZA DEL RITORNO DI SERENA DANDINI. RETROSCENA SUI PALINSESTI

Quasi 8 ore di Cda si sono consumate nella giornata di ieri in Rai per consentire ai consiglieri di conoscere i palinsesti autunno inverno che verranno ripresentati nel Cda del 5 luglio, solo pochissimi giorni prima dell’evento ufficiale per gli investitori pubblicitari (9 luglio) che quest’anno la Rai chiude come fanalino di coda dopo Mediaset e La7.

Insomma, la presentazione ufficiale dei palinsesti si avvicina e nel frattempo riprendono a circolare le voci del possibile approdo di Nunzia De Girolamo a Linea Verde, stavolta al posto della ex Miss Italia Daniela Ferolla. Sembra sfumare, invece, il ritorno in Rai di Massimo Giletti. Se non ci saranno clamorose novità nei prossimi giorni potrebbe essere lui il "grande assente" della prossima stagione (dopo gli ok di Fiorello e Fazio).

Di sicuro, invece, Mara Venier avrà ancora più spazio la domenica pomeriggio con “Domenica In” mentre Bruno Vespa (che sta ultimando con l'Ad Salini i dettagli contrattuali) dovrebbe mantenere il numero di serate attuali. Nulla da fare per Carlo Freccero (Salini è già a caccia di un sostituto per la direzione di Rai 2): Luttazzi, salvo imprevisti clamorosi, sarà out dal prossimo palinsesto mentre si parla con insistenza del ritorno di Serena Dandini su Raitre per la prossima stagione.

