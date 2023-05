NUNZIA DE GIROLAMO È STATA AGGREDITA DA UN GIOVANE A BORDO DI UNO SCOOTER, DOPO AVER AVUTO UN INCIDENTE STRADALE NELLA ZONA DI VIALE MAZZINI: “LA GENTE È FUORI DI TESTA, COSÌ POSSONO SUCCEDERE DELLE TRAGEDIE” - IL CENTAURO L'HA PRIMA INSULTATA QUINDI HA PRESO A CALCI LO SPORTELLO DELLA MACCHINA ROMPENDO ANCHE LO SPECCHIETTO RETROVISORE. A FARLO DESISTERE SONO STATI DUE AUTOMOBILISTI. ALLA FINE L’UOMO È ANDATO VIA. LA CONDUTTRICE DI “CIAO MASCHIO” È ANDATA DAI CARABINIERI A SPORGERE DENUNCIA… - VIDEO

Estratto dell'articolo da “Il Messaggero - edizione Roma”

nunzia de girolamo

Disavventura ieri mattina per l'ex ministro beneventano, Nunzia De Girolamo, oggi conduttrice televisiva della Rai. La ex parlamentare dopo aver avuto un incidente stradale nella zona degli studi Rai di viale Mazzini, è stata aggredita da un giovane a bordo di uno scooter. Il centauro -alterato per l'impatto tra i due mezzi- l'ha prima offesa con insulti quindi ha preso a calci lo sportello della macchina rompendo anche lo specchietto retrovisore. A farlo desistere sono stati due automobilisti, intervenuti per calmare l'uomo e in difesa dell'ex parlamentare.

Alla fine il centauro è andato via, senza accertarsi delle condizioni della De Girolamo e senza lasciare le proprie generalità. Scossa dall'accaduto, la conduttrice di "Ciao maschio" si è poi recata in caserma dai carabinieri di zona per sporgere denuncia di quanto accaduto.

nunzia de girolamo davanti alla caserma dei carabinieri

I militari hanno subito acquisito le telecamere di video sorveglianza per rintracciare il fuggitivo. A raccontare quanto avvenuto, attraverso i canali social, è stata la stessa ministra. Ancora visibilmente sconvolta ha raccontato: «Ora capisco quando uno viene aggredito in modo così violento, quanto si ha paura e quanto ci si blocca» ha postato dal suo canale Instagram la conduttrice appena uscita dalla caserma dei carabinieri.

«Io mi sono letteralmente bloccata- dice- sono riuscita a uscire solo quando ho visto che c'era tanta gente. Ma la gente è fuori di testa, possono succedere tragedie Cioè ci siamo leggermente urtati, non solo mi tagli la strada ma mi aggredisci verbalmente e mi prendi pure a calci la macchina. Io non lo so che succede». La conduttrice ha inoltre ringraziato i due automobilisti intervenuti in suo soccorso invitandoli a presentarsi dai carabinieri. Per lo spavento, e la concitazione di quanto stava avvenendo infatti, non è riuscita a registrare il numero della targa dello scooter del centauro che poi si è allontanato senza lasciare le generalità.

nunzia de girolamo

(…)

nunzia de girolamo

nunzia de girolamo