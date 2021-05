LA NUOVA PERLA DELL’HARD: LA FRANCESINA CLARA MIA - BARBARA COSTA: “E’ DA UN ANNO CHE MANDA IN SUBBUGLIO IL PORNO. A UN CERTO PUNTO SI E’ CHIESTA ‘PERCHÉ DEVO STARE 8 ORE IN PIEDI A LAVORARE IN UN FAST FOOD, CON UN CAPO CHE MI TOCCA IL CULO, PER GUADAGNARE A FINE MESE QUELLO CHE NEL PORNO GUADAGNO IN UN’ORA?’. E COSI’ LEI E IL FIDANZATO HANNO APERTO UN PROFILO SU ONLYFANS E POI HANNO PUNTATO ALLA PROFESSIONALITÀ LA PIÙ ALTA DA SUBITO…” - VIDEO + FOTO

Barbara Costa per Dagospia

clara mia mike hilton pierre woodman pizza

“Perché devo stare 8 ore in piedi a lavorare in un fast food, con un capo che mi tocca il c*lo, per guadagnare a fine mese quello che nel porno, facendomi col mio consenso sc*pare, guadagno in un’ora?”. Già, perché? E perché voi moralisti da tastiera, non vi fate i cavoli vostri? Tanto una f*ga del genere non è per voi. Ve la potete scordare. Questa f*ga qui costa tanti bei soldoni. Tutti quelli che le paga il porno.

clara mia 2 (3)

Vedete che corpo perfetto, che c*letto stretto, se credete di aver davanti la classica bambolina scema, girate al largo! Questa qui vi mette in riga, questa qui vi incenerisce, lei vi annichilisce. Ma lo fa con charme. Clara Mia è da quasi un anno – saranno 12 mesi esatti a agosto – che manda in subbuglio il porno, e fans riverenti in fila stanno chini al suo splendore, mendicando scene su scene. E ancora, e ancora, non gli basta, non son sazi, del suo corpo fulgido, di quegli occhioni ambrati, e di quel suo… sguardo.

clara mia 3 (2)

Clara Mia, francesina doc, di Le Mans (alcuni siti la indicano di La Ciotat, non è vero), 21 anni il prossimo settembre (c’è chi dice 29: cos’è, invidia?), è proprio lei, in persona, che sui social prima di bloccare risponde a tono a chi le rimprovera che il porno la stia degradando e sfruttando. A Clara nessuno deve azzardarsi a rompere su ciò che lei di se stessa, e del suo corpo, decide di farci. Cosa, con chi, con quanti, quante volte, in quali posizioni. Decide lei.

Lo vuole lei. Clara Mia ama il sesso e il porno, se non fosse così, non avrebbe fatto quel che ha fatto, col suo ragazzo, l’estate scorsa. Ebbene sì, non vi disperate, Clara è fidanzata, con Mike, e Clara e Mike l’estate scorsa hanno aperto un profilo Pornhub comune, e profili social, con questo preciso obiettivo: vogliamo il porno, cerchiamo studios che ci diano possibilità di metterci alla prova. Ovvio che pornano su OnlyFans, ovvio che monetizzano se stessi e il loro sesso esibito anche così, ma loro hanno puntato alla professionalità la più alta da subito.

clara mia woodman casting

E il corpo, luminoso, di Clara, ha subito colpito: Pierre Woodman. Il “vecchio orso peloso con un caz*o normale”, come si canzona lui stesso, il pazzesco Pierre Woodman, porno attore, regista, talent scout, da 30 anni nel porno e ancora ci dà, ancora ne ha, appena gli si è presentata davanti Clara Mia, non ha avuto dubbi: questa ragazza ha ogni potenzialità per diventare una vera pornostar.

clara mia

Pierre Woodman ha provinato Clara in uno dei suoi celebri "Casting X", video porno di (finti) casting dove una ragazza davanti a Woodman, e alla sua telecamera, e al suo pisello, ma pure a altri, viene messa alla prova su quello che di sesso sa fare. Inutile dire che Clara ha "passato" il provino con ottimi voti, più lode (il video completo è di 2h30min): il suo è uno dei Woodman Casting X più scaricati, e battente è stata l’attesa, le prenotazioni del video, ammassatesi online appena Pierre ha messo foto e frame in anteprima sul suo sito.

clara mia 2 (2)

È stato Woodman a permettere a Clara Mia di svoltare: non solo girando con lei altri video – tra cui un "wunf", acronimo di "Wake Up 'N Fuck", che sta per un porno dallo script basico e concreto: chi non vorrebbe svegliarsi accanto a una femmina splendida, che glielo succhia fino alle p*lle? Con e per la regia di Woodman, Clara ha girato dei wulf in threesome (vedete quello con Pierre, Clara, e Tiffany Tatum, ma pure quello con Pierre, Clara e Bonnie Dolce, e poi… tornate in voi).

clara mia pierre woodman tw

Woodman è stato grande e generoso a far girare nome e foto di Clara tra le più importanti produzioni porno europee. Così Clara si è trovata in breve richiestissima, con giorni e giorni prenotati a girare, e in tutto questo, che fine ha fatto il fidanzato Mike? Ci sta, lavora anche lui, porna anche lui, con Clara su OnlyFans, senza Clara con altre attrici, e con Clara e Woodman in Casting X in cui l’ingordigia sessuale di Clara è incitata da uomini, anche 5 in una volta, e tra questi 5, si alterna lo stesso Mike!

clara mia j'adore ce genre de reveil

È appena uscito "Queen of Roses", doppia penetrazione di Clara Mia per "SINematica", brand porno europeo di recente creazione, nato a febbraio 2020. È la seconda volta che Clara gira con loro: si è già fatta amare da Lorenzo Viota, suo connazionale, in un porno girato all’alba. SINematica gira porno in scenari lussuosi, in interno e all’aperto, baciando gli amplessi di luce naturale. E Clara Mia a aprile ha pornato nel corale "Rocco’s Psycho Teens #18" by Rocco Siffredi, grande amico, e sodale, di Woodman.

clara mia tw

Dice Pierre Woodman: “Clara Mia è un angelo sì, con un diavolo nella f*ga!”. Lui se ne è professionalmente innamorato. E non gli capita spesso. Pierre, io pure, sono innamorata di te, tu non hai rivali: Clara Mia è il tuo nuovo, ennesimo capolavoro. Hai creato una nuova piccola dea, perversa…

