3 giu 2022 18:36

NUOVA PUNTATA DELLA FICTION BELPIETRO CONTRO “MINZO” – IL DIRETTORE DELLA “VERITÀ” SI DIVERTE A SFOTTERE IL “SOLDATO AUGUSTO”: “RIMPROVERA A ME CIÒ CHE DICE BERLUSCONI E RIVENDICA COME UN SUCCESSO DI AVER PRONOSTICATO MESI FA UNA SOLUZIONE COREANA PER L'UCRAINA, OVVERO LA DIVISIONE IN DUE DEL PAESE. L'UNICA COSA CHE DIMENTICA DI DIRE È CHE LA GUERRA DI COREA FECE PIÙ DI 2 MILIONI DI MORTI PRIMA CHE LE POTENZE IN CAMPO SI ACCORDASSERO PER UNA TREGUA. È QUELLO CHE IPOTIZZA ANCHE PER KIEV?” - GLI SCAZZI PRECEDENTI