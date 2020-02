NUOVA PUNTATA DELLA SIT-COM “LILLI GRUBER VS GIORGIA MELONI” - LA “DUCETTA” DI FRATELLI D’ITALIA OSPITE A “OTTO E MEZZO” VIENE INTERROTTA DALLE STOCCATE DELLA CONDUTTRICE – MA SUL “EUROPE À LA CARTE” SBOTTA: “CHE SIGNIFICA, SCUSI? NON È QUELLO CHE HO DETTO. MI HA ASCOLTATO? SE EVITA DI DIRE COSE CHE NON HANNO SENSO, MI AIUTA, QUELLO È UNO SLOGAN BUONO PER FARE PROPAGANDA“ – VIDEO

#ottoemezzo Ennesimo battibecco tra @GiorgiaMeloni e Lilli Gruber. La leader di Fratelli d'Italia interviene sulla possibilità di derogare Schengen. Chiosa la Gruber: "Europa à la carte", e scoppia la polemica https://t.co/nim9rGJS4f — La7 (@La7tv) February 25, 2020

Marco Leardi per www.davidemaggio.it

Lilli Gruber non dissimula. E nemmeno se ne fa scrupolo. Quando si trova innanzi ad un ospite di cui non condivide le opinioni, la conduttrice di Otto e Mezzo dà chiari segni di insofferenza, si incupisce in volto, pronuncia chiose stizzite. L’abituale reazione si è ripetuta anche ieri sera in presenza di Giorgia Meloni. L’atteggiamento spigoloso della giornalista ha innervosito la leader di Fratelli d’Italia e tra le due è scoppiato un vivace battibecco.

Ad infastidire la Meloni, il fatto che la Gruber avesse utilizzato il tema Coronavirus per parlare di sovranismi, nazionalismi e frontiere aperte.

“Lo dico con rispetto, trovo questo dibattito un tantino surreale. Non riconduciamo sempre tutto ad una follia ideologica per cui, qualunque cosa accada nel mondo, si deve finire a parlare del sovranismo, del nazionalismo. Qui si tratta di difendere la salute dei cittadini“

ha affermato la leader di Fratelli d’Italia. E la conduttrice, poco più avanti, le ha restituito la stoccata. Riassumendo una precedente affermazione della sua ospite in merito alla possibilità di derogare Schengen, la giornalista ha chiosato:

“Vogliamo un’Europa à la carte, che mi pare difficilmente realizzabile…“.

La Meloni, a quel punto, non ci ha visto più:

“À la carte che significa, scusi? Io sto dicendo una cosa seria, la prego! Davvero soffro di queste chiose francamente prive di senso. Che cos’è l’Europa à la carte? Non è quello che ho detto. Mi ha ascoltato? (…) Se evita di dire cose non hanno senso, mi aiuta, perché à la carte non ha chiesto niente nessuno. À la carte è uno slogan buono per fare propaganda“.

E la Gruber, riferendosi all’ultimo rimprovero dell’ospite, ha ribattuto: “Ho imparato da lei“. Colpo secco. A conclusione dell’acceso botta e risposta, con epilogo al limite del puerile, è stata la Meloni a ribadire nuovamente la propria irritazione.

Di recente, la leader di Fratelli d’Italia aveva reagito con toni altrettanto stizziti anche a Piazzapulita, sempre su La7, dove aveva contestato il conduttore Corrado Formigli per alcune sue domande. In quel caso, il giornalista non l’aveva presa bene ed aveva reagito così:

“Io la maestrina non me la faccio fare da lei. Se vuole rispondere alle domande risponde, sennò non risponde. Non dia il voto alle mie domande, risponda semplicemente“.