Alessandra Menzani per “Libero quotidiano”

Dolce, rassicurante, una lunga gavetta alle spalle, riservatissima. La sostituta di Ilaria d'Amico alla conduzione del calcio su Sky, secondo i beneinformati, sarà la 43enne Anna Billò, giornalista della televisione satellitare da oltre dieci anni. «Con la fine della Champions volterò pagina», ha detto la d'Amico, annunciando l'addio alla conduzione sportiva e l'intenzione di misurarsi con l'attualità, sua vecchia passione sin dai tempi di La7.

Nata a Carate Brianza, già al timone delle dirette pre e post partita dell'Europa League dal 2015, la Billò è dunque promossa alla Champions League: curerà i pre e post, i collegamenti, gli ospiti in studio, le interviste e i retroscena. A questo punto - sempre secondo La Gazzetta dello sport, il testimone dell'Europa League passerà al collega Marco Cattaneo, già alla conduzione di trasmissioni legate anche al campionato di Serie A.

RISERVATA E POCO SOCIAL

Anna è diversissima dalla D'Amico ma almeno un punto in comune lo hanno, quello di aver sposato un calciatore. Ilaria si è accasata con Buffon, come tutti sanno, la collega invece, dal 2013, sta con Leonardo, ex campione del Milan oggi dirigente del Psg. Lo sportivo la chiese in moglie proprio durante una diretta, davanti a milioni di telespettatori, lei che è timida e aveva giurato: mai con un calciatore.

«Se avessi avuto il telecomando avrei spento la televisione», aveva detto. I social li usa poco, qualche foto della squadra di Sky, dei figli, dei viaggi con il marito in Brasile. Decisamente un'anti-Diletta Leotta. La sua passione per il calcio arriva da lontano. «Sono cresciuta con due cugini maschi da mia nonna. Venivo coinvolta nella raccolta delle figurine e nelle partite. Mi mettevano in porta. Il resto l'ha fatto papà: un tuttologo dello sport. Mi ha portata a San Siro quando avevo 7 anni, non ho più smesso».

LA GAVETTA

Professionalmente la sua palestra è stata subito la televisione: Canale 58 di Terni. «Seguivo la Narnese, Interregionale. Facevamo le cronache a due con Alessandro Sugoni (che ora fa il mercato a Sky) e ho iniziato a studiare schemi e regole, per non dire eresie». Anche la carta stampata l'ha aiutata a farsi le ossa: scriveva di calcio femminile per il Corriere dello Sport. E si è dilettata pure in radio.

«Una gavetta vera, che mi è servita». Schiva, sobria, decisamente meno esuberante della d'Amico, Anna ha due figli con Leonardo e i paparazzi li sa dribblare molto bene. Di suo marito, che ha già due ragazzi grandi da una precedente unione (con una modella brasiliana) dice che è il «miglior padre del mondo». Mentre lei è una mamma severa.

«È stato un corteggiamento lungo», raccontava, «ma pian piano, con quel suo modo di essere ha rotto il mio guscio. Leo è un brasiliano atipico che mantiene però quella leggerezza, quell'allegria e quell'intelligenza che mi ha affascinato più di ogni altra cosa: mai scontato, mai superficiale. Lui è uno che si alza al mattino con un pensiero: come siamo fortunati».

