«Voglio parlare subito dell'elefante nella stanza – dice la numero uno dell'intrattenimento Sky Antonella d'Errico alla vigilia della nuova stagione di X Factor da domani su SkyUno – così da fugare i tanti dubbi sulla presenza di Morgan dietro il bancone dei giudici. La scelta di confermarne la presenza è stata di entrambe le strutture, Sky e Freemantle che possiede i diritti del marchio. Marco Castoldi è qui davanti a voi e ha deciso di destinare metà del suo cachet all'associazione Casa Arcobaleno

[…] Beninteso, seppur Sky e Freemantle abbiano preso le distanze da quanto detto dall'artista durante la serata di cui tutti siete a conoscenza, abbiamo deciso di proseguire consci che sia trattato di un errore importante».

E Morgan è il primo a dirsi dispiaciuto per quanto successo. «[…] C'è stato un evidente errore linguistico, ho sbagliato e siccome le parole sono molto importanti ho fatto un gesto concreto […] Quella sera – aggiunge – si trattava di un bel concerto e chi l'ha vissuto ha potuto dare un peso relativo alla vicenda; chi non l'ha visto si è sentito offeso da un'estrapolazione, ma da parte mia c'è distanza da ogni forma di omofobia è quasi ridondante sottolinearlo».

[…] Ora, che qualche strascico ci sia e se ne sentirà l'eco è immaginabile. L'aria è tesa come mostra un montaggio dei primi battibecchi fra giudici nelle puntate già registrate. A un certo punto Ambra si rivolge a Morgan dicendogli: «Ma se fai così mi sminuisci». Qualcuno si chiede se non ci sia dietro una polemica sessista, visto che Ambra è l'unica donna fra tre uomini.

Ma lei smentisce seccamente: «Ma sta scherzando? Qui ci sono quattro personalità, non quattro sessi. È possibile che l'ego arrivi a offendere ma non era quello il caso. A quel tavolo ci scambiamo delle idee e non credo assolutamente che ci sia una dominanza maschile». C'è anche chi chiede a Fedez se non si sia sentito offeso da Morgan che la sera degli insulti omofobi lo aveva tirato in ballo con un sarcastico «Andate ai concerti di Fedez» rivolto al pubblico che lo contestava.

«Quella sera – dice Federico – ho avuto il fuoco di Sant'Antonio e non ho seguito quello che è successo. Andiamo oltre. La rivalità con Morgan c'è esattamente come c'è tra tutti gli altri: quello che succederà durante i live non si può prevedere». Nella squadra confermati Dargen D'amico e Francesca Michielin che, assicurano da Sky, il 26 ottobre per la partenza dei live ci sarà. […]

