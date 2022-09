LE NUOVE REGINE DEL POP - IL NUOVO ALBUM DELLA GIRL-BAND SUDCOREANA BLACKPINK, STA INFRANGENDO OGNI RECORD CON OLTRE 1 MILIONE DI COPIE VENDUTE IN 24 ORE, CONFERMANDO LA LORO POSIZIONE COME UNA DELLE PIÙ GRANDI BAND FEMMINILI DELLA STORIA - IL GRUPPO HA ANCHE PROGRAMMATO UN MEGA-TOUR MONDIALE, DOVE SONO ATTESI OLTRE UN MILIONE DI SPETTATORI - TUTTO GRAZIE ALLA "K-WAVE" CHE HA SOMMERSO IL MONDO TRA MUSICA, FILM E SERIE TV - VIDEO

Estratto dell'articolo di Mattia Marzi per “il Messaggero”

blackpink 3

Un milione e undicimiladuecentosessantasei copie fisiche vendute in ventiquattro ore. Altri due milioni di cd venduti solamente con i preordini. Quelli del nuovo album delle Blackpink, la girl band sudcoreana dei record, sono numeri che sembrano appartenere a un'altra era della discografia, prima dello streaming […] Permettendo a Lalisa Manoban, Kim Ji-soo, Jennie Kim e Roseanne Park, età compresa tra i 25 e i 27 anni, di spazzare via ogni scetticismo, confermandosi come una delle più grandi band femminili di sempre.

blackpink 10

IL GIRO DI AFFARI

Le nuove Spice Girls non arrivano da Londra o New York, ma da Seul, nuovo centro della discografia internazionale (il mercato fonografico sudcoreano è al settimo posto della classifica mondiale l'Italia è decima): il giro d'affari del K-Pop, il pop sudcoreano, di cui le Blackpink sono insieme ai BTS uno dei fenomeni maggiori, vale 5 miliardi di dollari. Dal 2016 ad oggi la girl band ha venduto già qualcosa come 20 milioni di copie. […]

blackpink 11

I volponi della YG Entertainment, etichetta dietro al successo del gruppo, si sfregano le mani: è anche merito della girl band se l'anno scorso la società ha dichiarato 190 milioni di dollari di fatturato. […]

blackpink 8

I TESTI

Il primo tour mondiale tra il 2018 e il 2020 permise al gruppo di incassare 56 milioni di dollari, pari a 472 mila biglietti venduti. Cifre destinate a essere ampiamente superate da quelle del nuovo tour al via il 15 ottobre da Seul, che a dicembre arriverà in Europa (ma non in Italia: la data più vicina è quella del 12 dicembre a Parigi): attesi oltre un milione e mezzo di spettatori. Nei pezzi incarnano le figure di quattro donne forti e determinate, che incoraggiano le fan a lottare per la propria indipendenza. […]

blackpink 7 blackpink 13 blackpink 4 BLACKPINK CHANEL BLACKPINK CHANEL blackpink 5 blackpink 1 blackpink 12 blackpink 2 blackpink 6 blackpink 9