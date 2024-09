NUOVO CANALE, VECCHI PROGRAMMI – AMADEUS PUNTA SULL’USATO SICURO. CON IL PASSAGGIO AL "NOVE", IL NASO PIÙ FAMOSO DELLA TV SI È PORTATO DIETRO I FORMAT CON CUI HA FIDELIZZATO IL PUBBLICO NELL’ACCESS DI RAI1: DA “CHISSÀ CHI È”, VERSIONE AGGIORNATA DEI “SOLITI IGNOTI” AL “SUZUKI MUSIC PARTY” – NEL VIDEO SUI SOCIAL, IN CUI HA ANNUNCIATO IL RITORNO IN TV, NON È PASSATA INOSSERVATA LA MAGLIETTA “WANTED” CON IL FACCIONE DI FIORELLO: UN INDIZIO SULL'IMMINENTE PASSAGGIO DELLO SHOWMAN SUL NOVE? - VIDEO

1. AMADEUS SOGNA FIORELLO E CHIAMA ILENIA PASTORELLI

Estratto dell’articolo di R. Fra. per il “Corriere della Sera”

amadeus e la maglietta con la faccia di fiorello

Il sogno di avere Fiorello, Ilenia Pastorelli come co-conduttrice, Anna e Tananai come primi ospiti di una rosa di cantanti che arriva a 15. Amadeus ha aspettato pazientemente la scadenza del contratto con la Rai (31 agosto) e subito dopo ha scelto Instagram come piattaforma di comunicazione e annuncio, ora che il Tg1 non può fargli più da cassa di risonanza.

Il fuoriuscito eccellente da viale Mazzini si prepara a portare in tv il nuovo format che ha pensato per il Nove, Suzuki Music Party , in onda domenica 22 settembre, «uno speciale dove 15 cantanti verranno a presentare in anteprima tv i propri successi, i successi dell’autunno».

C’è quello che dice, ma anche quello che non dice: nel video Amadeus indossa infatti una maglietta con la scritta «wanted» e il volto di Fiorello. Sembra chiaro il messaggio: per il suo debutto sul canale del gruppo Warner Bros. Discovery «vuole» anche lui sul palco.

Una scelta che sembrerebbe naturale vista l’amicizia che li lega, con buona pace della Rai che in questa stagione televisiva dovrà fare a meno di lui, in «pausa divano» dopo i due anni di Viva Rai2! . […]

2. AMADEUS AL NOVE, INIZIA L’AVVENTURA «PARTO CON UNA FESTA DELLA MUSICA»

Estratto dell’articolo di Mattia Marzi per “il Messaggero”

Nuovo canale, vecchie abitudini. Chiuso il 31 agosto il contratto con la Rai, ieri Amadeus ha rotto il silenzio sui suoi futuri progetti tv dopo il trasferimento a Discovery e annunciato il suo ritorno sul piccolo schermo. Lo ha fatto con un video condiviso sul suo account Instagram ufficiale, annunciando il doppio appuntamento che segnerà il suo esordio come volto del Nove: il 22 settembre in access prime time condurrà il game show Chissà chi è, un gioco che vedrà i concorrenti indovinare i mestieri di alcuni figuranti, mentre in prima serata sarà al timone di Suzuki Music Party, che vedrà 15 protagonisti del pop italiano cantare in anteprima i successi del prossimo autunno.

amadeus

Due format che potrebbero suonare familiari ai telespettatori. Il primo è infatti una nuova versione dei Soliti Ignoti, il gioco reso campione di ascolti da Amadeus su Rai1, di cui Discovery ha acquisito i diritti scegliendo però di cambiarne il titolo («Ricordate? È il gioco che tutti voi conoscete, cambia solo il titolo, perché io dirò: "Chissà chi è l'idraulico, il medico, l'avvocato o il prestigiatore"»).

Il secondo è quello che qualcuno sui social, ironicamente, ha già ribattezzato il «Festival di SanNove», anche se Amadeus sgombera il campo da ogni paragone con il Festival di Sanremo e specifica che «non è una gara e non ci sarà una classifica, sarà una festa della musica».

amadeus fiorello 44

I primi due big annunciati sono la reginetta dell'estate Anna (che ha spopolato con la hit 30°C) e Tananai (lanciato proprio da Amadeus a Sanremo). Ci sarà sicuramente anche Lazza, che non a caso sotto al post di Amadeus ha commentato postando una faccina con la bocca cucita: proprio a fine settembre il rapper di Cenere tornerà sulle scene con nuova musica. Tutti i nomi saranno ufficializzati in settimana.

Nel video c'è un dettaglio che è impossibile non notare: Amadeus indossa una maglietta con la faccia stampata di Fiorello e la scritta, al rovescio, "wanted", "ricercato". Una scherzosa forma di pressing sull'amico, sparito dai radar dopo l'avventura di Viva Rai2! o un indizio relativo all'imminente passaggio dello showman sul Nove? Chissà. […]

fiorello amadeus amadeus AMADEUS - MEME BY SARX88 amadeus annuncia l'addio alla rai AMADEUS EX MACHINA - MEME BY EMILIANO CARLI

