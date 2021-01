21 gen 2021 15:50

NUOVO CAPITOLO DELLA FIERA DELL'IPOCRISIA - ALAN FRIEDMAN, CHE IERI IN DIRETTA SU RAIUNO HA DATO DELLA "ESCORT" A MELANIA TRUMP, VA OSPITE A "L'ARIA CHE TIRA" E ABBOZZA LE SUE SCUSE: "UNA BATTUTA INFELICE, DI PESSIMO GUSTO". MYRTA MERLINO, VESTALE DEL TELE-PERBENISMO A TARGHE ALTERNE, LO PERDONA: "BRAVISSIMO, VERY GOOD". MA COME? LA MERLINO CHE PER UN TITOLO DI DAGOSPIA (CHE HA DEFINITO "DISGUSTOSO") SULLA LIASON TRA POLVERINI E LOTTI HA AVUTO "IL VOLTASTOMACO", DAVANTI A UNO CHE DA' DELLA MIGNOTTA ALLA FIRST LADY MINIMIZZA DICENDO "TI DEVO TIRARE LE ORECCHIE, ESCORT E' UNA PAROLA SBAGLIATA"? - VIDEO