NUOVO CINEMA FAI-DA-TE - L'ULTIMA, DISPERATA, TROVATA DEGLI ATTORI ITALIANI PER TAMPONARE I FLOP AL BOTTEGHINO: DIVENTARE ANCHE REGISTI! - NEI PROSSIMI MESI USCIRANNO UNA SERIE DI FILM GIRATI DAGLI STESSI PROTAGONISTI: "FELICITÀ" DI MICAELA RAMAZZOTTI, "C'E' ANCORA DOMANI" DI PAOLA CORTELLESI, "VOLARE" DI MARGHERITA BUY, "MUR" DI KASIA SMUTNIAK, "L'ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI" DI CLAUDIO BISIO, "ZAMORA" DI NERI MARCORE - BASTERA' QUESTA MOSSA PER FERMARE IL TRACOLLO DEL CINEMA ITALIANO?

Abbiamo esaltato, giustamente, il ritorno massiccio nelle vendite degli spettatori italiani, culminato con il record, al botteghino, di agosto, dimenticandoci di sottolineare un piccolo particolare. Che del menu allestito dai cinema, i film italiani non se li è filati (quasi) nessuno, rappresentando, come quota, solo il 5,07% degli incassi del miglior agosto di sempre.

Il che non frena i registi italiani dal girare titoli con budget importanti, come gli 11.545.020 di euro per Garrone e il suo Io capitano che, nonostante il premio alla regia (mah!) vinto a Venezia e la candidatura agli Oscar, per ora , dalla vendita, si è visto ritornare la miseria di 1.960.156 euro (al 25/9).

E, allora, considerato che i soliti registi noti non incassano più come una volta, che ti fanno gli attori, visto che li vedono sempre meno spettatori? Filmo se li girano loro. Mai come nei prossimi mesi, infatti, parteciperemo ai debutti, dietro la macchina da presa, di tanti volti (più o meno) noti italiani del grande schermo […]

Prendete Micaela Ramazzotti che, con Felicità, nelle sale dal 21 settembre, si è fatta una e trina: scrive, dirige ed interpreta la storia di una famiglia disfunzionale romana. […] Curioso che anche un'altra moglie di regista noto decida di fare «concorrenza» al lavoro del marito. La Ramazzotti a Virzì e Paola Cortellesi, invece, a Riccardo Milani. L'attrice, infatti, porterà al cinema, dal 26 ottobre, C'è ancora domani, anche qui nella triplice veste di sceneggiatrice, regista e protagonista; […]

Debutto alla regia anche per Margherita Buy, regista di Volare (data di uscita ancora da definire), nel quale reciterà l'ex marito Sergio Rubini, che tante volte l'ha diretta. […] Completa il poker di attrici esordienti alla regia, Kasia Smutniak, con Mur, sul dramma dei rifugiati in Polonia. Un documentario già presentato, in anteprima, al Toronto Film Festival.

E i maschi? Claudio Bisio ha deciso di passare dietro la macchina da presa dirigendo L'ultima volta che siamo stati bambini, dal 12 ottobre nelle sale italiane, dopo aver aperto il Festival di Giffoni. […] Tratto dal libro del giornalista e scrittore Roberto Perrone è Zamora che segna anche il debutto, in regia, di Neri Marcoré, oltre che interprete. Qui, il protagonista è Walter, un ragioniere che finisce per lavorare nella Milano anni '60. Costretto a giocare a pallone dal suo capo, e non amando il calcio, andrà in porta, dove sarà ironicamente soprannominato come il grande portiere spagnolo.

Infine, anche Michele Riondino ha deciso di passare alla regia, dirigendo Palazzina Laf, con un cast importante che comunicazione, oltre allo stesso Riondino, anche Elio Germano. Il film racconta i fatti veri della Palazzina Laf, il reparto dell'Ilva dove venivano mobbizzati gli impiegati contrari al declassamento. Vedremo come il pubblico risponderà a tutto questo «nuovo che avanza». Costringendo, magari, i nostri registi, a passare davanti alla macchina da presa per non rimanere disoccupati.

