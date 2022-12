OCCHIO CON I MEME: CON I GIUDICI CHE ABBIAMO IN ITALIA SI RISCHIA DI FINIRE CONDANNATI PER DIFFAMAZIONE… – ALLA PRIMA EDIZIONE DI “MEMISSIMA”, GLI “OSCAR DEI MEME” ITALIANI, LUIGI DI MAIO HA VINTO IL PREMIO PER IL PERSONAGGIO PIÙ PRESO IN GIRO NEL 2022 – GRAZIE AL VOLO STILE “DIRTY DANCING” E AL FLOP ALLE ELEZIONI CHE HANNO SCATENATO LA CREATIVITÀ SUI SOCIAL, L'EX MINISTRO DEGLI ESTERI È RIUSCITO A BATTERE ANCHE MATTARELLA, RIBATTEZZATO “IL PRESIDENTE DEI MEME”…

Estratto dell'articolo di Davide Depascale per “il Fatto Quotidiano”

luigi di maio mario draghi meme

"Non si è trattato di una competizione, ma di una celebrazione". Mattia Angeleri, fondatore di Aqtr (Aggiornamenti Quotidiani dalla Terza Repubblica, pagina di meme su politica e attualità con quasi 150 mila follower su Instagram), insieme al giornalista Daniele Polidoro e all'artista Max Magaldi è stato tra gli organizzatori di Memissima, l'evento tenutosi all'Off Topic di Torino il 18 e il 19 novembre, che ha premiato l'ex ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, con l'"Oscar del meme 2022", in quanto personaggio più memato dell'anno.

Di Maio ha battuto la concorrenza agguerrita di un altro soggetto mematissimo come il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ribattezzato per questo "Il presidente dei meme". Ma cosa fa la fortuna "memetica" di un personaggio politico? [...]

giorgia meloni meme

"La viralità di un meme non dipende dalla stima o dal disprezzo nei confronti del soggetto politico in questione - continua Angeleri -, ma dal protagonismo del soggetto in questione, e questo spiega il successo di Mattarella, che tra rielezione e crisi di governo è stato al centro della scena politica per gran parte dell'anno.

Stesso discorso per Di Maio, protagonista prima come ministro degli Esteri con la guerra in Ucraina e poi con la scissione dai 5 Stelle e l'infausta avventura di Impegno Civico. Oggi la Meloni è molto memata perché è presidente del Consiglio, prima veniva considerata molto meno. L'attualità, come guida le notizie, guida anche i meme, perché sono anch' essi strumenti di comunicazione, che in pochi secondi riescono a trasmettere un concetto attraverso l'immagine". [...]

