OCCHIO, PERCHÉ LE DUE SONO FERITE E SENZA VIA D'USCITA, QUINDI PRONTE A TUTTO - PAMELA PERRICCIOLO, L'AGENTE DELLA PRATI SPARITA DAI RADAR, È ANDATA AL COMMISSARIATO A DENUNCIARE UNA PRESUNTA AGGRESSIONE CON L'ACIDO: SAREBBE STATA FERITA ALL'AVAMBRACCIO. IL TUTTO MENTRE LA MICHELAZZO ERA ALLO STESSO POSTO DI POLIZIA A PARLARE DELLA BOTTIGLIA DI ACIDO CHE SI ERANO RITROVATE DAVANTI CASA (VIVONO INSIEME PER CASO? AH, SAPERLO…)

Valeria DI Corrado e Augusto Parboni per “il Tempo”

pamela prati pamela perricciolo promuove un ristorante

Finte nozze, minacce con l' acido e tanti veleni. Pamela Prati ieri è andata al commissariato di Ponte Milvio per denunciare il ritrovamento di una bottiglia di acido fuori dalla sua abitazione.

Era stata la stessa soubrette a rivelarlo nella puntata di «Verissimo» andata in onda l'11 maggio su Canale 5: «Mi hanno fatto trovare l' acido fuori dalla porta di casa con un biglietto orrendo. Ma è tutto nelle mani di chi di dovere. Si sta esagerando».

Una delle sue due agenti, Eliana Michelazzo, presente tra il pubblico in studio, ha aggiunto in lacrime: «Abbiamo paura adesso. Siamo state aggredite, con l' acido, con un biglietto di minacce con scritto "Al matrimonio ci arrivate a metà"». Ieri in commissariato andata anche l' altra agente della Prati, Pamela Perricciolo, per denunciare una presunta aggressione: sarebbe stata ferita con dell' acido a un avambraccio. Anche su questo gli investigatori dovranno fare le dovute verifiche, per capire se si tratti di minacce fondate o dell' ennesima puntata di quella che ormai è diventata una saga tragicomica.

pamela perricciolo

La vicenda, infatti, prende le mosse dalle presunte nozze tra la Prati e l' imprenditore Marco Caltagirone (di cui nessuno ha informazioni) che si sarebbero dovute celebrare l’8 maggio, ma che sarebbero saltate - secondo quanto sostenuto dalla showgirl sarda - per la forte pressione mediatica. Era infatti circolata la voce che si trattasse di un matrimonio finto. E l' agente Michelazzo lo ha confessato nella puntata «Live -Non è la d' Urso» che sarà trasmessa stasera: «In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l' ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell' uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma "Live". A questo punto credo non esista».

PAMELA PERRICCIOLO L 8 MAGGIO GIORNO DELLE FINTE NOZZE DELLA PRATI ERA ALLA SPA

Le presunte bugie cominciano quindi a venire a galla, tanto che ieri l' avvocato Irene della Rocca, legale della Prati, ha annunciato che la sua assistita «ha provveduto a risolvere il contra» con l' agenzia Aicos Manage mente Group di Eliana Michelazzo, di cui la stessa soubrette era direttrice.

