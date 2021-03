(LaPresse) Tutti a casa: dopo la sospensione del siero AstraZeneca ordinata dall'Aifa i centri vaccinali romani che stavano procedendo con la somministrazione hanno immediatamente bloccato le operazioni. È accaduto all'hub della Nuvola, dove chi era in fila per il turno delle 16 si è visto rimandato a casa da un operatore della protezione civile che ha comunicato la notizia, ed è successo ugualmente nel punto di Termini dove si è creata confusione e una lunga coda in attesa di spiegazioni.

ENRICO MENTANA

Dal profilo Facebook di Enrico Mentana

ENRICO MENTANA

Quindi il vaccino di Astrazeneca è stato sospeso in via precauzionale almeno fino a domani - quando dovrebbe arrivare la parola definitiva dell'Agenzia Europea del Farmaco - in Italia e in diversi altri paesi, come Francia e Germania.

La svolta prudenziale conferma la fondatezza dei timori originati da diversi episodi dei giorni scorsi, che una parte dell'informazione ha segnalato con la dovuta evidenza, nonostante qualche ditino alzato di chi ammoniva "così non si fa, perché la gente si impaurisce". E' di tutti la speranza che l'Ema rassicuri, e il vaccino possa essere ridistribuito, certo. Ma una ricetta intanto riguarda noi. Le notizie vanno date, sempre

