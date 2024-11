OGNI GIORNO TAYLOR SWIFT SI SVEGLIA E TROVA UN NUOVO MODO PER SPOLPARE I SUOI FAN - LA POPSTAR, NON CONTENTA DEI MILIARDI INCASSATI GRAZIE AL SUO "ERAS TOUR", HA LANCIATO UNA NUOVA COLLEZIONE DI MERCHANDISING NATALIZIO - GINO CASTALDO: "NON CHE SIA UNA NOVITÀ, MA IL MERCATINO RIFLETTE STILE E VOCAZIONI DELLA STAR: RIVEDIAMO L’IMMAGINARIO LEGATO A QUEL MONDO FUORI DAL TEMPO, SENZA IMPERFEZIONI, CON CANZONI MAI BRUTTE MA NEANCHE TROPPO BELLE PERCHÉ…"

Estratto dell'articolo di Gino Castaldo per "la Repubblica"

taylor swift the holiday collection 6

[…] Come ulteriore via per entrare nel fatato mondo di Taylor Swift, è appena stata lanciata una collezione di merchandising intitolata The holiday collection. Basta entrare nello shop online e sentir tintinnare non solo il suono dei dollari, ma anche i campanellini delle slitte natalizie, le melodie vincenti e implacabili della cantante. […] Un luogo che promette molto, qualcosa in più di un semplice merchandising.

[…] : maglie, felpe con scritte che raccontano di notti stellate, bicchieri, borse. […] I ninnoli sono tanti: clessidre, orologini, seggioline, pezzetti di stoffa rosa merlettati con la scritta Calm down, scarpette da ballo. Si potrebbe riempire un intero abete solo con i suoi deliziosi prodottini. A soli 30 dollari possiamo comprare un braccialetto con gemme multicolori, ci sono pigiami, accessori per ogni necessità.

taylor swift 1

Non che sia una novità, i prodotti in vendita ce li mettono tutti i cantanti, pure quelli estremi e d’avanguardia, soprattutto nel mercato anglosassone. Ma il mercatino riflette stile e vocazioni della star: rivediamo l’immaginario legato a quel mondo di canzoni. E quello di Swift non tradisce le attese.

È un mondo fuori dal tempo, senza imperfezioni, con canzoni mai brutte ma neanche troppo belle perché troppa bellezza può accecare. Lei è bella, sempre puntuale, a ogni gesto un record perché è la prima e lo deve essere in ogni classifica. E quindi, perché no, c’è anche uno shop online in grado, con pochi dollari, di realizzare qualsiasi desiderio.

