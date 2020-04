OGNI PENITENZA HA UN FONDO DI VERITÀ (CHIAMALO FONDO…) - ''FABIO FAZIO…NON SARANNO MICA INTERVISTE QUELLE?''. CATTELAN TWITTA CONTRO IL SUO ''RIVALE'' RAI, COLPENDO SUL VIVO, OVVERO SUL FATTO CHE LE SUE NON SONO INTERVISTE QUANTO CELEBRAZIONI INGINOCCHIATE DELL'OSPITE DI TURNO CON QUALCOSA DA PROMUOVERE. CERTO, ERA UNO SCHERZO FATTO CON GEPPI CUCCIARI, MA…

Alessandro Cattelan scrive un tweet contro Fabio Fazio, ma è solo un gioco. Il conduttore di E poi c’è Cattelan, al termine della puntata del suo programma trasmessa il 21 aprile, ha cinguettato pochi caratteri contro il conduttore di Che tempo che fa, ma solo per essere solidale con Geppi Cucciari e rispettare una penitenza decisa durante un gioco fatto in diretta. Rispettando tutte le norme di sicurezza previste per l’emergenza coronavirus, Cattelan ha intervistato la Cucciari con cui ha realizzato il gioco del sette più due ovvero una versione alternativa del gioco del nove. Cattelan e la Cucciari hanno dovuto rispondere alle domande di nove persone in videochiamata indovinandone tre nella giusta posizione. Nessun premio per il vincitore, ma una punizione per chi avrebbe perso: scrivere un tweet pensato dall’altro. Ed è qui che si inserisce il tweet contro Fabio Fazio.

ALESSANDRO CATTELAN, TWEET CONTRO FABIO FAZIO PER GIOCO

Il vincitore del gioco del sette più due fatto durante l’ultima puntata di E poi c’è Cattelan è stato Alessandro Cattelan. La penitenza, così, è toccata a Geppi Cucciari che ha cinguettato il seguente tweet pensato proprio da Cattelan: “Credo che il mare della Sardegna sia un po’sopravvalutato, avete mai visto Dubai?”. Il conduttore Sky, però, ha deciso di essere solidale con la Cucciari pubblicando comunque il tweet pensato da Geppi. “Fabio fazio…non saranno mica interviste quelle?”, ha cinguettato Cattelan che, nel corso della puntata, ha anche salutato Fabio Fazio. Se, dunque, casualmente vi imbattete nel tweet della Cucciari che ha dovuto sminuire la bellezza del mare della Sardegna o nel tweet di Cattelan contro Fabio, state tranquilli: era semplicemente la penitenza di un gioco.