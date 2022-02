OGNI "ROSE" HA LE SUE SPINE – COMPIE 60 ANNI AXL ROSE, IL MITOLOGICO CANTANTE DEI GUNS ‘N’ ROSES – NATO A LAFAYETTE, NELL’INDIANA, IL 6 FEBBRAIO 1962 WILLIAM BRUCE ROSE JR., HA SCRITTO LA STORIA DEL ROCK CON LE SUE CANZONI, FORMANDO UN DUO INCREDIBILE CON SLASH – UNA VITA TRA SESSO, DROGA E ROCK ‘N’ ROLL, HA VISSUTO DEGLI ANNI DIFFICILI ED È GLI È STATO DIAGNOSTICATO UN DISTURBO BIPOLARE – L’OMAGGIO A FREDDIE MERCURY, IL PUGNO A DAVID BOWIE E QUANDO HA CANTATO CON GLI AC/DC…

axl rose 2

Arianna Ascione per www.corriere.it

Il suo nome è William Bruce Rose Jr. ma tutti lo conoscono con il suo nome d’arte: Axl Rose. Oggi lo storico cantante dei Guns N' Roses, nato a Lafayette - nell’Indiana - il 6 febbraio 1962, festeggia un compleanno importante. Compie infatti 60 anni, la maggior parte dei quali vissuti alla massima velocità sul palco e on the road.

Figlio di William Rose Sr. e di Sharon E. Lintner ha vissuto un’infanzia estremamente difficile: suo padre lo ha abbandonato quando aveva soltanto due anni. In seguito la madre si è risposata con un uomo, Stephen Bailey, che picchiava regolarmente lei, Axl e sua sorella Amy. Durante l’adolescenza Rose ha anche avuto diversi problemi con la legge (è stato arrestato più di 20 volte).

axl rose 3

Ha così iniziato a trovare conforto nella musica: ai tempi della high school formerà la sua prima band insieme ad alcuni amici. Tra loro c’era Jeff Isbell, meglio noto come Izzy Stradlin (futuro chitarrista dei Guns, ufficialmente fondati nel marzo 1985 con il suo ex compagno di band negli LA Guns Tracii Guns, Stradlin, il batterista Rob Gardner e il bassista Ole Beich). Ma questa non è l’unica curiosità su di lui.

axl rose 8

I suoi cantanti preferiti

Rose, dotato di una notevole estensione vocale (cinque ottave), nel 2014 in un’intervista a Spin ha rivelato i nomi dei suoi cantanti preferiti: «Se dovessi dire chi pensavo fossero i migliori cantanti, direi prima che non so che c'è una risposta definitiva perché secondo me è soggettiva, e in secondo luogo che il mio obiettivo sono principalmente i cantanti rock.

Detto questo, mi piacciono Freddie Mercury, Elvis Presley, Paul McCartney, Dan McCafferty, Janis Joplin, Michael Jackson, Elton John, Roger Daltrey, Don Henley, Jeff Lynne, Johnny Cash, Frank Sinatra, Jimmy Scott, Etta James, Fiona Apple, Chrissie Hynde, Stevie Wonder, James Brown e un sacco di altri (prevalentemente cantanti rock degli anni Settanta) e preferirebbero ascoltare qualcuno di loro in qualsiasi momento piuttosto che me».

axl rose slash 2

L’omaggio a Freddie Mercury

Nel 1992 Axl onorò la memoria del suo mito assoluto, Freddie Mercury. Si esibì con Elton John al The Freddie Mercury Tribute Concert allo stadio di Wembley cantando «Bohemian Rhapsody» (eseguì anche «We Will Rock You»).

Le origini del nome d’arte

axl rose 6

Il cantante ha iniziato a farsi chiamare Axl in seguito al suo trasferimento a Los Angeles, nel dicembre 1982, prendendo spunto dal nome della sua band (gli Axl). Il nome è stato poi cambiato legalmente in W. Axl Rose nel marzo 1986, poco prima della firma del contratto con la Geffen Records (che avrebbe portato nel 1987 alla pubblicazione del primo disco dei Guns «Appetite for Destruction», che ha venduto oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo).

axl rose 5

Disturbo bipolare

A 26 anni, nel 1988, ad Axl Rose fu diagnosticato il disturbo bipolare.

Quando prese a pugni David Bowie

Nel 1989 David Bowie, che ai tempi frequentava la madre di Slash, si presentò (ubriaco) sul set del videoclip della canzone dei Guns «It’s So Easy». Lì incontrò Erin Everly, all’epoca fidanzata di Axl Rose che - dopo aver notato il palese interesse del Duca Bianco per l’ex modella - prese il cantautore britannico a pugni.

Gli amori da copertina

axl rose slash 3

Con Erin Everly (a cui ha dedicato la celebre canzone «Sweet Child o' Mine») Axl Rose si è sposato il 28 aprile 1990. Il matrimonio è durato meno di un anno: il divorzio è arrivato nel gennaio del 1991. In seguito Rose ha avuto una relazione, dal 1991 al 1993, con la supermodella Stephanie Seymour (che appare nei videoclip di «Don't Cry» e «November Rain»). I due si fidanzarono ufficialmente nel febbraio 1993, per poi lasciarsi tre settimane dopo (e nei mesi successivi si fecero causa a vicenda).

axl rose 4

Ha detto no alla Rock and Roll Hall of Fame

In occasione dell’introduzione dei Guns N’ Roses nella prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame nel 2012 Axl Rose clamorosamente rifiutò l’onorificenza e disertò la cerimonia (ai tempi la band non si era ancora riunita).

Ha cantato con gli AC/DC

axl rose slash 1

Nel 2016 Axl si è unito agli AC/DC per terminare il tour al posto di Brian Johnson, costretto a saltare i concerti a causa di alcuni problemi all'udito. A causa di una frattura al piede riportata un mese prima del kick off della tournée Rose nei primi live ha dovuto cantare seduto con la gamba ingessata.

In versione cartoon

Rose nel 2018 ha partecipato, in versione cartoon, ad un episodio di New Looney Tunes, cantando la canzone originale «Rock the Rock». Nel 2021 è apparso di nuovo nei panni di se stesso in un cartone animato, questa volta in «Scooby-Doo and Guess Who?

axl 2 axl rose 7 axl rose axl rose 1 axl rose axl rose attacco guns n' roses 2 guns n' roses 3 Guns n Roses axl rose scatto incriminato axl