Buone notizie per Britney Spears: l'ex marito, Jason Alexander, è stato condannato per violazione di domicilio aggravata e percosse dopo aver fatto incursione nella dimora della popstar il giorno delle nozze con Sam Asghari, avvenute lo scorso giugno.

“Ascoltatemi, io sono il suo primo marito e lei è la mia unica moglie. Ero qui per fermare questo matrimonio. Come mai non c’è la famiglia di Britney? Sono qui per impedire che si sposino”, ha affermato l'uomo brandendo un coltello, mentre la Spears fuggiva terrorizzata nella sua camera, da cui è uscita solo dopo l'arrivo della polizia che ha arrestato Alexander.

Le accuse e la condanna

Un matrimonio lampo il loro che durò per meno di 3 giorni. Per lui la corte ha stabilito la pena di 64 giorni di carcere, già scontati: l'accusa ha ritirato le accuse di stalking e atti vandalici. Secondo alcune testimonianze rese durante il processo, il 40enne si sarebbe chiuso nella camera della cantante. Una volta scoperto, è stato cacciato dalle guardie del corpo ma ha reagito, picchiandone una e rompendo una porta.

2 - BRITNEY SPEARS: “IL MIO CORPO È STATO ABUSATO E MANIPOLATO, PER QUESTO OGGI LO MOSTRO”

Da www.fanpage.it

Britney Spears usa l'immagine e la conferma della sua collaborazione con Elton John nel nuovo singolo "Hold me closer" per tornare sull'uso che sta facendo della nudità su Instagram. Una scelta che deriva, probabilmente, anche sulle polemiche dei giorni scorsi con l'ex marito Kevin Federline che aveva spiegato che i loro due figli erano in imbarazzo per l’uso che la madre faceva proprio di Instagram e per le foto di nudo che aveva cominciato a postare da quando era terminata la tutela legale del Padre Jamie.

Rivolgendosi a voci conservatrici, quelle che evidentemente la criticano per le sue scelte, la cantante ha spiegato che dopo essere stata costretta a non essere libera per anni oggi vuole mostrare il proprio corpo: "Avevo tutto, ma ero distrutta dentro. Non ho mai voluto essere una di quelle ragazze che mostrano i propri corpi! Caz*ate! Provate a stare chiusi per quattro mesi senza chiavi. Ho il diritto di esprimere il mio corpo, bocca, occhi, cuore e piedi e mostrare quello che voglio!!! Il mio corpo è stato manipolato, maltrattato e lacerato da persone non mie amiche" spiega la cantante.

Oggi, però, ringrazia gli amici "che mi danno gioia e mi supportano" e spiega che non le importa "se il mio approccio con il mio sorriso superficiale offende qualcuno". Nei giorni scorsi la cantante è stata al centro di una polemica con lp'ex marito e i due figli adolescenti dopo che in un'intervista al Daily Mail Federline ha spiegato che da mesi i figli non vogliono vedere la madre, beccandosi la risposta di Spears che ha spiegato che comunque i due ragazzi mostrano odio nei suoi confronti e criticando la nuova moglie dell'ex marito. Dopo quella risposta lo stesso Federline, in accordo con i figli, ha postato alcuni video che mostrano un paio di litigi tra Spears e i figli. Nei prossimi giorni, Spears tornerà discograficamente con il singolo "Hold me closer" in coppia con Elton John.

