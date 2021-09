9 set 2021 19:38

OH GESÙ, PURE LE PULCI AI CARTONI ANIMATI! - L’AGCOM HA STANGATO CON UNA MULTA DA 62.500 EURO DISNEY, PROPRIETARIA DEL CANALE FOX, PER UN EPISODIO DEI "GRIFFIN" SULLA NASCITA DI CRISTO - SECONDO L’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI NON SAREBBERO STATI PROTETTI I MINORI, VISTA LA FASCIA POMERIDIANA IN CUI È ANDATA IN ONDA LA PUNTATA "NOCIVA ALLO SVILUPPO FISICO, PSICHICO O MORALE” DEI BAMBINI - È STATO INUTILE SPIEGARE CHE I "GRIFFIN" SONO PENSATI PER GLI ADULTI. E OVVIAMENTE CHI HA ESULTATO? IL SENATORE LEGHISTA PILLON...