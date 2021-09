OH ROMEO, ROMEO! - BARBARA COSTA: “CHI È CONVINTO CHE GLI ITALIANI NON SIANO PIÙ CAPACI DI CONQUISTARE L’AMERICA? NOSSIGNORI, SIAMO GRAN MANZI E GRAN CAZZI, ED È ORA DI RICONOSCERE ALL’ITALIANO ROMEO MANCINI CIÒ CHE MERITA” - “SE È VERO CHE NEL PORNO GIRANO E TRIVELLANO PENI PIÙ GRANDI, VA DETTO CHE IL SUO È FONDATAMENTE SFOGGIATO, RITTO, ESUBERANTE, AL ROBUSTO APPETITO DI OGNI DONNA INVOGLIANTE”

Barbara Costa per Dagospia

romeo mancini ig

Oh Romeo, Romeo, tu sei 20 centimetri abbondanti di sc*pata! Beata ogni Giulietta che ti capita! E mica solo in lunghezza, tu sì che fai innamorare, per la tua "circonferenza", eccome! Se è vero che nel porno girano e trivellano peni più grandi, va detto che il pene in questione è dal suo proprietario fondatamente sfoggiato, ritto, esuberante, al robusto appetito di ogni donna invogliante. E allora: chi è convinto che gli italiani non siano più capaci di conquistare l’America?

romeo mancini tw 5

Chi dice che siamo solo mafia, pizza e mandolino? Nossignori, siamo gran manzi e gran caz*i pornanti, ed è ora di riconoscere all’italiano Romeo Mancini ciò che merita. Scorrete un po’ i suoi social: vedete con quante e quali f*ghe questo connazionale si fa onore e largo e lavora, cioè sc*pa?

Romeo Mancini è sardo, è nato e cresciuto a Sassari, festeggia il compleanno il 2 agosto ma l’anno non te lo posso dire perché è top-secret. Lui è emigrato negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, esattamente 10 anni fa, e non per il porno: al tempo lui era un lottatore di arti marziali miste.

romeo mancini jaycee starr 1

Tramite un suo amico che era nel porno l’ambizioso Romeo ha al porno chiesto e ottenuto una possibilità, ed è stato messo alla prova in una scena etero a tre con un uomo e una donna (è prassi, sui set, affiancare a un novellino attrice e attore navigati: lo aiutano, e l’uomo "tampona" le porno-ingenuità del principiante).

In questa scena d’esordio il nostro Romeo se l’è cavata niente male, e cosa succede se porti a casa una prima scena col massimo dei voti, e vuoi continuare? Succede che il tuo nome inizia a girare tra le case di produzione. Nonostante l’exploit iniziale, Romeo ha dovuto sottoporsi a dura gavetta come tutti. E, da maschio, come te la fai la gavetta nel porno?

romeo mancini jessica annelle tw

Con le scene di sesso di gruppo, e fellatio, e penetrazioni e gang-bang femminili di milf assaltanti un uomo da strapazzarsi tutte insieme o a turno. Romeo ne è uscito porno-svezzato e vincitore. Lui ha porno-esordito nel 2013, ottenendo presto ruoli in gang-bang di pornostar affermate. Come in "Thirst for Cum", gang-bang dell’assetata Adriana Chechik. Qui Adriana si passa 22 (!) maschi, e uno è il nostro Romeo. Non si vede, è tra gli altri incappucciato, coperto da un passamontagna, ma uno di quei penoni vivaci è il suo, nella bocca di Adriana, giù fino in gola profonda, ed è anche di Romeo parte dello sperma che Adriana vuole in quel bicchiere, per berlo, risputarlo, gettarselo addosso, dicendo allo spettatore che sapore ha e la sete che ne ha.

romeo mancini tw 2

Romeo Mancini s’è fatto strada nel porno americano anche per le sue performance con attrici asiatiche ("Kalina Ryu: Asian Fuck Doll", forse il più famoso), fino a esultare col suo "socio" di lavoro accanto e dentro e sopra e sotto corpi di altre pornostar celebri quali Aidra Fox e Autumn Falls (in "Dirty Games"). È indubbio: Romeo ha una chimica speciale con Nikki Delano: chi ha visto il porno "Nikki Gets Wet by the Pool", girato a casa della Delano?

E i p*mpini che la Delano e Lela Star fanno in strada a Romeo? Se Romeo stava nel letto con Nikki Delano, stava pure in quello di Valentina Nappi, e stava nel porno "Gangbang'd", nella scena in cui Becky Bandini ne prende in bocca tre (incluso quello di Romeo) e si fa sc*pare a sandwich, e spermare sui seni.

romeo mancini tw 3

Il 2021 va alla grande per Romeo Mancini: oltre che attore, è diventato produttore e regista e da poco ha lanciato "BJRaw", il suo sito, la sua porno creatura dove fa quello che di sesso gli piace di più: fellatio e porno che non sia violento. “Il porno per me è una vera passione ed è arte”, ha dichiarato Romeo a Claudia Ska di "Rolling Stone", e realizzarlo ha nulla di inferiore al cinema mainstream neppure autoriale.

Il suo BJRaw è partito col botto e ha già siglato partnership con "Stunner Distribution", grande brand per la distribuzione in grande dei video di Romeo Mancini in dvd e on demand. Vuoi vedere Romeo in azione? Lo trovi pronto su "Pinko.com": non hai che da scegliere. Vuoi il porno con Kenzie Reeves, girato a Los Angeles, quello dove Romeo porta Heather Vahn a fare un "giro" in auto per lo Strip di Las Vegas, o quello dove gira un fake sex-tape con la youtuber Lexi Lore? Oppure potresti andare sul porno girato a Firenze, dove Paris Lincol fa un p*mpino a Romeo lungo 20 minuti.

romeo mancini tw 2 (2)

