Barbara Costa per Dagospia

Intraprendenza? A pallettoni. Faccia tosta? Quella sicuro. E se è abbinata a un gran bel c*lo, tosto, e a tette uguali, belle e toste… sei a cavallo, ragazza! Ma se vuoi davvero sfondare nel porno tosto e competitivo di OnlyFans, ciò che subito ti serve, necessario come il pane… è un tosto e caz*uto avvocato!

La prima giusta mossa da fare per chi pensa di iniziare, o ha già iniziato, e ci sta provando, a misurarsi da sex creator, è quella di dotarsi e pagarsi le prestazioni di uno/a esperto in normativa web. E ancora di più se il tuo lavoro concerne la creazione e la vendita di materiale pornografico. Pornare sicché lavorare su OF e simili è divenuto una selva di digitale scartoffia burocratica, con relativa rottura di maroni.

È finito il tempo delle praterie selvagge, ora è porno sì, e serio e normato, e le regole aumentano, e capirci e starci dietro, per un/a performer, insieme al non poco materiale che deve creare, per guadagnare, è snervante e complicato. Per tale ragione sempre più porno creator si affidano a principi del foro essenziali alla porno difesa di chi il porno lo fa nel rispetto delle regole. Caro sex creator, pigliati un buon avvocato, ché con OF non si scherza: se non rispetti le sue leggi, se non hai ogni firma al posto giusto, OF ti banna l’account, si tiene i tuoi video, e ti chiude il wallet!

Chi produce pornografia su OnlyFans, oltre a stare in regola di per sé, sul suo account OF, deve seguire ferree procedure per ogni persona che invita a pornare con lei. Sia esso un co-performer, un regista, o una maestranza. Perché OnlyFans esige la registrazione digitale e foto e autorizzazioni e liberatorie per ogni tizio presente in ogni video, pure se di lui si vede solo il sesso, e pure se nel video non si vede per niente (esempio, è chi riprende).

Perché OnlyFans pretende di conoscere la maggiore età di chiunque approdi sui suoi lidi, e il suo consenso in quello che vi sta facendo. Se chi porna nel video con te, onlyfanser, è egli stesso, un onlyfanser, è facile, basta taggarlo, e la procedura di verifica d’età e consenso è automatica. E se non lo tagghi passi i tuoi guai, hai 48 ore di tempo per farlo, e OF ti avverte. Se proprio te ne scordi, OF ti "mangia" il girato.

Ma se il tuo co-performer non è uno che già lavora su OnlyFans, è un esterno, devi per lui e per ogni altro non onlyfanser scaricare tutti i documenti relativi alle autorizzazioni e ai permessi che OF custodisce in una sezione ad hoc, compilarli in ogni corretta parte, firmarli, allegarci foto di chi lavorerà con te, un selfie tassativo dei loro visi con accanto le loro carte di identità, e rispedire il tutto a OnlyFans.

Il quale può prendersi anche 2 giorni prima di dirti che è tutto ok, o che devi ricominciare da capo perché hai sbagliato qualcosa. E c’è un modulo che non deve mancare assolutamente, il mitico form "2257", che è il cuore del consenso e della maggiore età di chi è con te nei video. E poi.

C’è chi, performer di OnlyFans, prima di fare codesta trafila, e dopo essersi accordato verbalmente con chi pornerà con lei, si mette al desk e scrive un word con nomi e cognomi, data e ora, atti porno da compiere e nei minimi dettagli, durata dei dettagliati atti porno da compiere, nomi e dati e scopo di eventuali maestranze, soldi pattuiti e modalità di pagamento, allega i test negativi delle malattie sessualmente trasmissibili, e fa scrivere e fa firmare quanto e come il co-performer è a suo agio nel mettersi d’accordo e in seguito su quello che c’è da pornare.

Il tutto co-firmato e in mail e in copia, e il tutto fatto per pararsi da potenziali lagnanze, denunce, e rogne. Ci si para ancora meglio se si fa firmare al coprotagonista delle proprie pornate un form dove egli ti dà il diritto di usare il girato persino se decidesse in futuro di cancellarsi da OnlyFans, e/o di andarsene dal porno in generale. Se non si possiede questo estremo paravento, con il coprotagonista ex performer, il girato può esser conteso in un’ingrata lotta legale.

Tutte queste regole non sono altro che le stesse regole che il porno professionale obbligatoriamente segue, sui set, da anni e anni. E sono le stesse regole che pure Pornhub ha adottato nel 2024.

Se tu, performer, da solo o in compagnia, hai girato materiale che non rispetta le politiche di OnlyFans, che per OF risulta offensivo, discriminatorio, o violento, OnlyFans non te lo fa passare. E ti può bannare. Inutile insistere. OnlyFans non accetta scuse. Puoi pure giurare che l’hai fatto senza intenti negativi, puoi pure piangere il tempo e le sudate e le smaronnate che ti è costato. OnlyFans né si commuove né fa marcia indietro.

