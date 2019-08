OPERA CHE RUMORS! – SULLE RIVE DELL’ARNO DANNO PER CERTO PEREIRA NUOVO SOVRINTENDENTE DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO AL POSTO DEL DIMISSIONARIO CHIAROT - UN CDA ALLA SCALA SAREBBE STATO PREVISTO A FINE MESE DI AGOSTO E PARE SIA STATO POSPOSTO ANCHE PER ASPETTARE LE SORTI DEL (NUOVO?) GOVERNO - ALTRE VOCI DICONO DI UN CDA ANCORA DIVISO SIA SUL NOME DI MEYER SIA SUL RINNOVO DI PEREIRA

DAGONEWS

A Firenze se ne sentono di ogni a proposito della sovrintendenza del Maggio. Ad esempio: dicono di Pereira, sovrintendente in uscita della Scala, in arrivo verso la città dei Medici per sedersi alla scrivania di Chiarot che ha dato le dimissioni con Luisi in luglio. Mehta, aggiungono, ci avrebbe messo una buona parolina.

Un cda alla Scala sarebbe stato previsto a fine mese di agosto e pare sia stato posposto anche per aspettare le sorti del (nuovo?) Governo. Altre voci sempre milanesi di alto rango dicono ripetutamente di un cda ancora diviso sia sul nome di Meyer sia sul rinnovo di Pereira.

Pereira - semmai fosse - porterebbe con sé a Firenze in dote alcuni suoi sponsor che farebbero molto bene alle sorti del Maggio e in linea di massima chi meglio di lui risponderebbe all’identikit tracciato da Dario Nardella (“guardiamo alla Scala per farle concorrenza”) per la figura del nuovo sovrintendente?

