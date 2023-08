OPPIO PER OPPIO – “PAINKILLER” È LA NUOVA MINISERIE DI NETFLIX CHE AFFRONTA LO SCANDALO DELL’OXYCONTIN, IL FARMACO A BASE DI OSSICODONE CHE HA CAUSATO LA TERRIBILE DIPENDENZA DA OPPIACEI CHE HA FATTO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI VITTIME – DA “DOPESICK” AL “FARMACISTA: NEGLI ULTIMI ANNI LA STORIA DELLA “PURDUE PHARMA”, CHE COMMERCIALIZZÒ LA DROGA MENTENDO SULLA SUA PERICOLOSITÀ, È STATA OGGETTO DI NUMEROSI FILM E SERIE…

1. “PAINKILLER” METTE ALLA BERLINA I VERI RESPONSABILI DELL’EPIDEMIA DI OPPIACEI

Adriana Marmiroli per “Specchio – la Stampa”

painkiller 2

Capita raramente che Hollywood dia il via libera e poi realizzi in tempi ravvicinati due progetti a partire dallo stesso soggetto. Capita però se il tema è forte, di grande attualità e impatto emotivo. Così è, in questi giorni, per Painkiller, miserie Netflix, che si sovrappone alla pluripremiata Dopesick (su Disney+): diversa la declinazione, ma stesso il punto di partenza, la battaglia legale contro Purdue, la casa farmaceutica produttrice dell’OxyContin.

Farmaco a base di ossicodone, gli è imputata un’emergenza sanitaria di dimensioni tragiche e impensabili: a partire da fine anni ‘80, centinaia di migliaia di morti, milioni di vite distrutte, intere comunità rurali devastate, incremento della microcriminalità, della disoccupazione, della povertà.

painkiller 3

Un farmaco che a tutti gli effetti è una droga […] venne immesso sul mercato spacciandolo come un innocuo toccasana. Purdue che lo produceva mentì sulla sua pericolosità, riuscendo a farlo prescrivere come antidolorifico generico da medici indottrinati, ammaliati, convinti da un marketing aggressivo e fuorviante, corruttivo e mendace: belle ragazze, regali, ego titillati. […]

[…] Painkiller racconta […] origini e gli effetti di questa crisi a partire da quanto narrato nel libro Pain Killer: L'impero dell'inganno e la grande epidemia americana di oppiacei di Barry Meier e nell’articolo del New Yorker Magazine The Family That Built the Empire of Pain di Patrick Radden Keefe.

dopesick

La serie si articola su quattro piani narrativi: innanzitutto la ricostruzione, da parte di una detective che l’ha condotta fin dall’inizio, della decennale battaglia per fermare l’OxyContin, a partire da quando […] si imbatte in quella che è già una strisciante emergenza sanitaria e sociale.

Parallelamente si seguono le vicende dei proprietari della Purdue Farma, i Sackler (e i fantasmi di Richard, vero padre dell’OxyContin), e della politica da loro perseguita per incrementare le vendite inducendo i medici di famiglia a prescriverlo e a usare dosaggi sempre maggiori, farlo approvare dalla FDA, e in seguito insabbiare le indagini ricorrendo a inganni, ricatti e corruzione, pressioni politiche.

PAINKILLER

Tant’è: verranno condannati solo nel 2019. Ma da questi medicinali l’America non si è ancora liberata: si continua a morire, ogni giorno. E poi ci sono le microstorie: l’inferno nella tossicodipendenza di un piccolo artigiano della profonda provincia Usa, la parabola dai soldi facili ai sensi di colpa di una giovane informatrice sanitaria Purdue.

In apertura di ogni episodio, poi, da subito, un colpo al cuore: la testimonianza di vittime reali dell’OxyContin, madri e padri di famiglia che […] raccontano lo strazio di un figlio morto di overdose. […]

2 - QUEL LATO OSCURO DEI FARMACI

purdue pharma 2

Estratto dell’articolo di Giovanni Berruti per “Specchio – la Stampa”

La medicina del dolore. Un business redditizio per le case farmaceutiche, spesso paladine del benessere altrui in nome del (parecchio) denaro, ma con centinaia di migliaia di vittime.

In Usa l'utilizzo di medicinali a base di oppiacei che spesso creano una forte dipendenza è diventata infatti la più grave emergenza sanitaria del paese, addirittura più del Covid. Dopo il cinema […], la tv ha cercato di raccontarla. Dopesick – Dichiarazione di dipendenza è una miniserie chiave.

Dal bestseller di Beth Macy, ripercorre l'epidemia perpetuata dalla Purdue Pharma della famiglia Sackler. Una storia corale, in cui le vittime sono sia medici che i pazienti, con un grande cast (Michael Keaton e Rosario Dawson) e la regia di Barry Levinson.

the knick

The Knick è una vera e propria chicca. Clive Owen interpreta il singolare dottor Thackery, un pioniere della chirurgia, […] costretto a confrontarsi con i lati oscuri della propria tossicodipendenza. Una serie cruda che può contare sulla regia del premio Oscar Steven Soderbegh. Il Farmacista è incentrata sulla ricerca di giustizia di un farmacista della Louisiana, un padre che ha perso il figlio, sempre per quell'Oxycontin[…]. La battaglia di un uomo che dopo aver toccato il fondo con una tragedia indefinibile, trova delle incredibili forze per aiutare la società.

famiglia sackler purdue university purdue pharma 1 painkiller 1 painkiller 6 jeffrey a rosen painkiller 5 painkiller 7 painkiller 4