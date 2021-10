19 ott 2021 11:20

ORA CHE AVETE FATTO SOSPENDERE LO SCIOPERO DELLA FAME A JO SQUILLO, LO RIPORTIAMO CHICO FORTI IN ITALIA O NO? – AL “GF VIP” LA SHOWGIRL AVEVA INIZIATO LA SUA PROTESTA PER ACCENDERE I RIFLETTORI SUL CASO DELL’IMPRENDITORE ITALIANO CONDANNATO ALL’ERGASTOLO PER OMICIDIO NEGLI USA DOPO UN PROCESSO CON MOLTI PUNTI OSCURI. ORA È ARRIVATO IL COMUNICATO DELLA FARNESINA: “SIAMO IN CONTATTO PER TRASFERIRLO IN ITALIA” – LA LETTERA DI CHICO FORTI A SIGNORINI E JO SQUILLO: “SIETE LA MIA FENICE MEDIATICA” - VIDEO