E ORA CHE SUCCEDE IN RAI? – NEL CDA I DUE 5STELLE (SALINI E COLETTI) UNENDOSI ALLA PIDDINA RITA BORIONI E AL CONSIGLIERE SCELTO DAI DIPENDENTI RICCARDO LAGANÀ POTREBBERO SOVVERTIRE L'ATTUALE MAGGIORANZA PENTALEGHISTA CHE VEDE SCHIERATI FOA, ROSSI E DE BLASIO - RIBALTONI IN ARRIVO ANCHE ALL’AGCOM E ALL’AUTHORITY PER LA PRIVACY - SEMBRA CHE TRA FAZIO, VESPA E FIORELLO NESSUNO ABBIA FIRMATO GLI AGOGNATI RISPARMI DI DENARO

A LUME DI CANDELA – CHE SUCCEDE IN RAI CON LA NUOVA MAGGIORANZA PD-M5S?

Marco Antonellis per Dagospia

fabrizio salini foto di bacco

Mentre tutta l'Italia è con il fiato sospeso nell'attesa di conoscere l'esito della consultazione pentastellata by Rousseau, in RAI si pensa già alle mosse future e ci si riposiziona in attesa dei nuovi sviluppi politici. Ad esempio, a quanto Dagospia è in grado di rivelare, il membro del Cda Riccardo Laganà sarebbe in procinto di chiedere un'incontro all'amministratore delegato Fabrizio Salini per parlare del futuro di Saxa Rubra.

RICCARDO LAGANA'

Insomma, a viale Mazzini tutto è in movimento, soprattutto in zona Cda, dove presto Riccardo Laganà potrebbe ritrovarsi ad essere l'ago della bilancia e decidere le sorti dell'azienda televisiva di Stato.

Già, perché se la Rai come spesso accade dovesse seguire la nascitura alleanza di governo, nel Cda i due cinquestelle (Salini e Coletti) unendosi alla Piddina Rita Borioni e poi a Riccardo Laganà potrebbero sovvertire l'attuale maggioranza pentaleghista che vede schierati Foa, Rossi e De Blasio. Stessa situazione a breve potrebbe determinarsi anche per le nomine in Agcom e all'Authority per la Privacy. Anche qui la nuova alleanza PD-5Stelle la farebbe da padrone. Insomma, bye bye sovranisti.

RITA BORIONI 1

bruno vespa foto di bacco

Intanto, le solite malelingue giurano che nessuno tra Fabio Fazio, Bruno Vespa e Rosario Fiorello abbia messo nero su bianco la tanto desiderata (da Salini) firma contrattuale per mostrare al pubblico gli agognati risparmi di denaro.

