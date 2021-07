PER ORA I CONTI NON TORNANO (A SANREMO) - "UN MIO RITORNO AL FESTIVAL? NON CERCO NE’ RINCORRO NIENTE. BISOGNA VEDERE SE UN GIORNO (TRA 2, 5 O 10 ANNI) L’AZIENDA ME LO PROPORRÀ" – LE POLEMICHE SUL BLACKFACE A "TALE E QUALE": "SAREBBE RIDUTTIVO, LIMITANTE E QUASI “RAZZISTA” NON POTER IMITARE ARTISTI COME DONNA SUMMER, GLORIA GAYNOR, BARRY WHITE, JAMES BROWN. A VOLTE SI PERDE DI VISTA LA LOGICA. NELLA PROSSIMA EDIZIONE..."

Da Oggi – www.oggi.it

«La mia è un’estate serena, con il sole, il mare, la famiglia e una new entry». Carlo Conti racconta le sue vacanze in Toscana al settimanale Oggi, in edicola da giovedì. La nuova arrivata in famiglia è la cagnolina Gina, di soli tre mesi. «Quando andiamo fuori è mio figlio Matteo a guidarla, sta scoprendo il mondo ed è scatenata». Il conduttore e la moglie Francesca Vaccaro hanno festeggiato i nove anni di matrimonio: «Ci unisce la semplicità», dice. «Ci piace fare le cose più normali, ci divertiamo ad andare al supermercato, noi tre insieme».

Carlo Conti si sta ricaricando in vista delle prossime sfide in tv, tra cui Tale e quale show, in partenza il 17 settembre su Rai 1. E torna a parlare delle polemiche sul blackface (ovvero artisti bianchi che si truccano per imitare artisti afroamericani): «L’ho risolta così: tra i protagonisti ci sarà la cantante afroamericana Deborah Johnson, la figlia del musicista Wess.

Sarà lei a portare in scena gli artisti di colore. Non sono mai stato d’accordo con queste polemiche. Sarebbe riduttivo, limitante e quasi “razzista” non poter imitare artisti come Donna Summer, Gloria Gaynor, Barry White, James Brown e tutta la black music. A volte si perde di vista la logica, l’intelligenza e la leggerezza. A Tale e quale non abbiamo mai mancato di rispetto a nessuno».

E sull’eventualità di tornare in futuro a condurre Sanremo dice: «Non faccio mai programmi a lungo termine. Bisogna vedere se un giorno (tra 2, 5 o 10 anni) l’azienda me lo proporrà e ci saranno le condizioni, se io avrò le energie, la voglia e soprattutto le idee per farlo. Non cerco né rincorro niente. Ho la soddisfazione di averne fatte tre edizioni, con ascolti, gradimento e introiti pubblicitari sempre crescenti».

