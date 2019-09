10 set 2019 13:43

È ORA DELLA VERITÀ PER STEFANO ORADEI - ''CREDEVO DI POTER SALVARE LA MIA RELAZIONE CON VEERA. INVECE MI HA SPEZZATO IL CUORE'' - IL BALLERINO DA ELEONORA DANIELE PARLA PER LA PRIMA VOLTA DEL TRIANGOLO CON LA SUA COMPAGNA, VEERA KINNUNEN, E L'EX CALCIATORE OSVALDO. PER UNA LITE IN STRADA FU CAZZIATO DA MILLY CARLUCCI. INVECE AVEVA SCOPERTO LA TRESCA (RIVELATA POI SU DAGOSPIA) E CERCAVA UN CHIARIMENTO: ''QUESTE COSE POSSONO CAPITARE, ERA UNA DISCUSSIONE TRA INNAMORATI''