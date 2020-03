ORGIA PRO NOBIS - VIDEO: ACHILLE LAURO NUDO (CON SORPRESA) E NEI PANNI DI CRISTO/SAN FRANCESCO. IN MEZZO A UN'AMMUCCHIATA IN STILE DECAMERON. UN MESE DOPO SANREMO, ARRIVA IL VIDEO DI ''ME NE FREGO'', GIRATO NEL BORGO FANTASMA DI MONTERANO CON PROTAGONISTA LA BALLERINA DI ''AMICI'' ELENA D'AMARIO NEI PANNI DELLA MADONNA CHE, COME NELLA ''PIETÀ'' DI MICHELANGELO, TIENE IN BRACCIO ACHILLE. INTORNO, SESSO & LIBAGIONI

1. ACHILLE LAURO, IL NUOVO VIDEO ME NE FREGO: ARTE E NUDO

l nuovo video di Achille Lauro impazza su Youtube. Il cantante romano, dopo aver conquistato il pubblico del Festival di Sanremo con la sua performance trasformista, ha messo online il video di "Me ne frego", il singolo presentato all'Ariston.

Tre minuti di arte, danza e nudo. Achille Lauro dopo aver portato all'Ariston il San Francesco di Giotto nel suo nuovo video, regia di Bendo, apre con una citazione de La Pietà di Michelangelo. Seguono danze scatenate con protagonista la ballerina Elena D'Amario, scene di nudo, atmosfere dionisiache e ancora citazioni religiose.

Achille Lauro a Monterano: arte e nudo tra le rovine

Achille Lauro per il suo nuovo video ha scelto Monterano: il borgo fantasma alle porte di Roma. Prima della pubblicazione del nuovo video il solito Instagram per svelarne i protagonisti e suscitare la curiosità di fan e pubblico proprio come aveva fatto in occasione delle serate del Festival di Sanremo quando, prima di ogni esibizione, aveva postato alcuni "indizi". Per il video Achille Lauro ha scelto i Tarocchi: Il Santo, La Vergine, Le Stelle, La Giustizia, Il mendicante, L'appeso e L'imperatrice.

2. ACHILLE LAURO, LA PROTAGONISTA DEL VIDEO DI "ME NE FREGO" È LA BALLERINA ELENA D'AMARIO

Elena D’Amario, ballerina nata e cresciuta a Francavilla al mare e parte del corpo di ballo dei professionisti di Amici di Maria de Filippi, è la protagonista del nuovo video di Achille Lauro “Me ne frego”, brano portato dall’istrionico cantante romano all’ultimo festival di Sanremo.

Nel video Elena D’Amario balla ricoperta solo da un saio e veste i panni della Madonna in una allegoria della Pietà. Un videoclip in linea con le ultime esibizioni di Lauro che, è proprio il caso di dirlo, 'se ne frega' e fa uscire il video a settimane di distanza dalla fine del festival di Sanremo.

3. NUOVO VIDEO ACHILLE LAURO: IN 'ME NE FREGO' È GESÙ TRA LE BRACCIA DELLA MADRE

L'asticella della provocazione viene spostata ad ogni uscita, ma anche il livello di cura del dettaglio va di pari passo. Può piacere o non piacere, ma di certo non può lasciare indifferenti Achille Lauro. Che oggi pubblica il videoclip della sua Me ne frego, singolo quarto in classifica, un video che è destinato a far parlare. Prima di tutto perché il musicista si presenta come Gesù morto tra le braccia della madre, la Pietà diventata simbolo dell'estremo sacrificio del Cristo.

Dopo le quattro performance sanremesi in cui aveva indossato le vesti di San Francesco, di David Bowie in versione Ziggy Stardust, della marchesa Casati Stampa e infine della Regina Elisabetta I, eccolo nel ruolo più iconico in assoluto. Nel video Lauro torna anche nel ruolo del frate di Assisi, torna il lupo (questa volta in carne e ossa) ma si vede anche una danza orgiastica ai piedi del musicista vestito del solo saio.

E se all'indomani dello show a Sanremo i frati francescani avevano promosso l'artista con riserva dichiarando, per mezzo del direttore della rivista San Francesco, padre Fortunato, "buone le intenzioni ma discutibili i metodi", chissà cosa diranno dopo questo videoclip che termina con il musicista che si spoglia del mantello di velluto visto sul palco dell'Ariston, sotto è nudo ma asessuato.

