ORGOGLIO ITALIANO! ROCCO SIFFREDI PREMIATO COME ''MIGLIOR REGISTA STRANIERO'' AGLI XBIZ AWARDS A LOS ANGELES. COME I GOLDEN GLOBES PER GLI OSCAR, LA CERIMONIA ANTICIPA DI UNA SETTIMANA LA CONSEGNA DEI PRESTIGIOSI AVN AWARDS A LAS VEGAS, DOVE IL 55ENNE ATTORE, REGISTA E PRODUTTORE è CANDIDATO IN 13 DIVERSE CATEGORIE

Il celebre attore, regista e produttore italiano di cinematografia per adulti, Rocco Siffredi, è stato premiato come “miglior regista straniero” durante la cerimonia di consegna degli Xbiz Awards, svoltasi ieri sera a Los Angeles. L’ulteriore riconoscimento per l’attività professionale di Rocco Siffredi è stato conferito dall’industria statunitense dell’intrattenimento per adulti, che celebra le migliori eccellenze del comparto, anche in ambito internazionale.

Come i Golden Globes per gli Oscar del Cinema hollywoodiano, la kermesse anticipa di circa una settimana la cerimonia di consegna dei prestigiosi AVN 2020, che sono il massimo riconoscimento professionale, attribuito dal settore americano dell’intrattenimento per adulti che, fin dal 1984, riunisce annualmente in California le migliori produzioni al mondo.

Il 55enne attore, regista e produttore originario di Ortona (CH), è in nomina per la vittoria in 13 differenti categorie. Le statuette alate a luci rosse del 2020, verranno assegnate in una presitgiosa serata di Gala a Las Vegas, durante la prossima settimana.

