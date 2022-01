31 gen 2022 19:56

ORNELLA MUTI NELLA BUFERA: ANCORA GUAI PER LA CENA CON PUTIN - “IL SUO CACHET A SANREMO VENGA DATO COME RISARCIMENTO AL TEATRO DI PORDENONE”. NEL 2010 L’ATTRICE AVEVA DATO LA PROPRIA DISPONIBILITÀ PER UNA SERATA NEL TEATRO FRIULANO, MA ALL’ULTIMO ISTANTE NON SI ERA PRESENTATA ADDUCENDO AD IMPEDIMENTI DOVUTI ALLA PROPRIA SALUTE. SECONDO DIVERSE FONTI GIORNALISTICHE, INVECE, LA MUTI ERA CORSA AD UNA SERATA DI GALA CON CENA, INVITATA DIRETTAMENTE DAL PRESIDENTE RUSSO…