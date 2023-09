GLI OSCAR DEI GIUSTI – “IO CAPITANO” DI MATTEO GARRONE, FORTE DI DUE PREMI A VENEZIA, DELL’APPOGGIO DI PAPA FRANCESCO, DI UN TEMA FORTE COME L’EMIGRAZIONE DAL SENEGAL ALL’ITALIA, È IL FILM CHE RAPPRESENTERÀ L’ITALIA AGLI OSCAR – È STATO PREFERITO A FORTI AVVERSARI COME “LA CHIMERA” DI ALICE ROHRWACHER, SULLA CARTA IL FAVORITO, E “RAPITO” DI MARCO BELLOCCHIO, CHE AVEVANO TEMI MENO ATTUALI – SE LA VEDRÀ CON UNA MAREA DI FILM PROVENIENTI DA OGNI PARTE DEL MONDO – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

matteo garrone sul set di io capitano

“Io capitano” di Matteo Garrone, forte di due premi a Venezia, dell’appoggio di Papa Francesco, di un tema forte come l’emigrazione dal Senegal all’Italia, è il film che rappresenterà l’Italia agli Oscar. Gli undici giurati che lo hanno scelto lo hanno così preferito a forti avversari come “La chimera” di Alice Rohrwacher, sulla carta il favorito, e “Rapito” di Marco Bellocchio, che avevano magari temi meno attuali.

Questa la motivazione. “Per aver incarnato con grande potenza e maestria il desiderio universale di ricerca della libertà e della felicità. Creando un’epica del sogno che mette in scena il coraggio e il dolore che segnano da sempre le migrazioni”.

io capitano 5

Se la vedrà con una marea di film provenienti da ogni parte del mondo. Gli spagnoli, ad esempio, hanno scelto “La sociedad de la nieve” di J. A. Bayona, il film di chiusura di Venezia, i finlandesi il bellissimo film di Aki Kaurismaki “Fallen Leaves”, Premio della Giuria a Cannes, la Slovacchia “Photophobia”, un documentario presentato alle Giornate degli autori, l’Ucraina “20 Days in Mariupol” di Mstyslav Chernov, forte del premio del pubblico al Sundance, il Marocco “The MOther of All Lies” di Asmae El Moudir, che ha vinto due premi a Un Certain Regard, la Turchia “About Dry Grasses” di Nuri Bilge Ceylan, premiato a Cannes per la migliore attrice, la Romania “Do Not Expect Too Much from the End of the World” di Radu Jude, che ha vinto il premio speciale della giuria a Locarno, la Lituania £Slow” di Marija Kavtaradze, premiato al Sundance per la miglior regia, l’Olanda “Sweet Dreams” di Ena Serdarevic, premiato a Locarno per il miglior attore, l’Egitto la commedia “Voy Voy Voy”.

papa francesco riceve matteo garrone e gli attori del film io capitano 2

Per il Giappone concorre Wim Wenders con "Perfect Days”, premiato per il miglior attore a Cannes. Per la Macedonia “Housekeeping for Beginners”, premio Leone Queer a Venezia. Il Brasile “Retratos Fantasmas” di Kleber Mendonça Filho. Domani sapremo anche I candidati svedesi e francesi.

papa francesco riceve matteo garrone e gli attori del film io capitano 1 Seydou Sarr e Matteo Garrone premiati al festival di venezia per io capitano Seydou Sarr e Matteo Garrone premiati al festival di venezia - io capitano papa francesco riceve matteo garrone e gli attori del film io capitano 5 papa francesco riceve matteo garrone e gli attori del film io capitano 4 io capitano 3 io capitano 1 io capitano 2 io capitano 4 Matteo Garrone premiato al festival di venezia per io capitano papa francesco riceve matteo garrone e gli attori del film io capitano 3