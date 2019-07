OSCURATI DA SCURATI – HA DEFINITO TRECATE “BUCO DI CU*O”, IL SINDACO DEL COMUNE DEL NOVARESE SE LA PRENDE CON IL VINCITORE DELLO 'STREGA' PER UN PASSO DEL SUO LIBRO SU MUSSOLINI - “UNA DEFINIZIONE IMMERITATA QUELLA DATA ALLA NOSTRA CITTÀ DI 20MILA ABITANTI. MA PENSEREI QUESTO ANCHE SE FOSSIMO STATI UN PAESE DI POCHE ANIME" – DA QUELLE PARTI STA SORGENDO UN NUOVO GRANDE CENTRO LOGISTICO AL SERVIZIO DI MARCHI DELL’ALTA MODA COME GUCCI

Alessandro Fulloni per corriere.it

Ci tiene a chiarire una cosa, innanzitutto: «Ho letto mesi fa il libro di Antonio Scurati “M, il figlio del secolo”. E mi è piaciuto come altri dello stesso scrittore che ho apprezzato. Detto ciò...».

Federico Binatti, sindaco di Trecate (20 mila abitanti nel Novarese , si ferma un istante. E al telefono scandisce: «Definizione immeritata, quella data alla nostra città. Ma penserei questo anche se fossimo stati un paese di poche decine di abitanti». Il primo cittadino (39 anni, milita in«Fratelli d’Italia» ed è anche presidente della Provincia) si riferisce alle parole che Scurati ha usato per descrivere Trecate: «Un buco di c... in provincia di Novara». Parole che stanno a pagina 492 del libro che lo scorso giovedì si è aggiudicato il Premio Strega 2019.

La replica

Lo scrittore parla della cittadina piemontese a proposito di un episodio di violenza squadrista del 1922, quando, mentre a Roma Mussolini saliva le scale del Quirinale per ricevere dal re l’incarico di formare il governo, a Trecate le squadracce di De Vecchi demolivano la Camera del Lavoro con la dinamite. A posare gli occhi sull’espressione colorita è stato un ex sindaco Pd di Trecate, Enrico Ruggerone, che l’ha messa in evidenza sulla sua pagina Facebook.

«Il libro è bellissimo — dice Ruggerone — ma Scurati quella frase poteva evitare di scriverla». Binatti: «l’espressione suona in effetti suona sgradevole e oltretutto non corrisponde a verità: Trecate è una città in crescita, e proprio qui sta sorgendo un nuovo grande centro logistico al servizio di marchi dell’Alta moda come Gucci. Però se Scurati passasse da queste parti per presentare il suo libro sarei lieto di discuterne».

