OTTANTA VOGLIA DI MERENDA (LUC) – L’ATTORE SIMBOLO DEI “POLIZIOTTESCHI” ITALIANI FESTEGGIA CON GLI AMICI I SUOI OTTANT’ANNI, AL CAMBIO DI TRASTEVERE – AL PARTY C’ERANO MARCO GIUSTI, IL REGISTA SERGIO MARTINO, DANIELE SILVESTRI (CON LA MADRE), STEVE DELLA CASA E IL “FALSO OZPETEK”, LUCIANO CARLINO - IL PRIMO PROVINO FATTO PER CASO, LA CARRIERA DA MODELLO (DI CUI DICEVA “ME SEMBRAVA UNA COSA DA FROCIO”), IL RIFIUTO DI FARE “ER MONNEZZA” E “SANDOKAN” - VIDEO

luc merenda marco giusti

Ottanta voglia di Merenda! L’attore simbolo dei “poliziotteschi” italiani ha compiuto ottant’anni e ha deciso di festeggiare ieri sera al Cambio, a Trastevere, insieme agli amici di una vita.

Nato il 3 settembre del 1943 a pochi chilometri da Parigi, ma cresciuto in Marocco, Luc Merenda era già famoso negli Stati Uniti come modello (. In Italia divenne, il volto dell’eroe al servizio della legge, del poliziotto senza paura, grazia alla sua bellezza e al fisico atletico, scolpito da anni di paracadutismo e sport da combattimento. Fu quasi un caso: era il 1971 e Luc era in vacanza a Roma, e si presentò per diletto a un provino.

daniele silvestri luc merenda

Due anni dopo, si fece notare dal grande pubblico nel 1973 con il film "Milano Trema: la polizia vuole giustizia" di Sergio Martino (col quale aveva già girato una pellicola: il regista era presente alla festa per l'ottantesimo compleanno), e da quel momento il suo volto divenne un'icona del genere.

Negli anni successivi i ruoli si moltiplicarono: "La città gioca d’azzardo"; "La polizia accusa, il servizio segreto uccide", "Il poliziotto è marcio" (nel quale interpretò la parte di un corrotto). Film stracult ma non "facili”, considerando il periodo: l’Italia era attraversata dal terrorismo, dai cortei, da una rivoluzione sociale strisciante. Come disse lui stesso in un’intervista del 2019: “Altro che filmetti, erano opere politiche”

luc merenda il poliziotto e' marcio

Merenda recitò a fianco di attori come Alain Delon, Jacques Brel, Steve McQueen. E all'inizio degli anni Ottanta lasciò il testimone a Tomas Milian, rifiutando oltretutto il ruolo di Sandokan per il quale, alla fine, fu scelto Kabir Bedi.

Negli anni successivi le sue apparizioni si fecero più sporadiche, finché non decise di abbandonare del tutto il cinema. Ma non ha rimpianti: celebrato anche a Locarno con un incontro moderato dal critico Steve Della Casa, afferma che l'unica sua vera passione è vivere.

luc merenda zeudi araya la ragazza fuoristrada 1

Tanti gli amici che si sono raccolti intorno a lui per festeggiare i suoi 80 anni, ieri 3 ottobre al Cambio a Trastevere: il direttore del Torino Film Festival Steve Della Casa, il grande regista Sergio Martino che lo diresse in “Milano trema”, “La città gioca d’azzardo”, “I corpi presentano tracce di violenza carnale”, fino al cantautore Daniele Silvestri (Luc era grande amico dei genitori e lo conosce fin da quando era in fasce), il nostro critico cinematografico, Marco Giusti, suo grande estimatore, il direttore di Radio Tre Andrea Montanari, Laura Pranzetti Lombardini, dei Galateo su Canale 5, Francesca Levi, curatrice della trasmissione di Radio3 Hollywood Party, e infine Luciano Carlino, detto anche (da Steve della Casa), il “falso Ozpetek”, per l’evidente somiglianza con il regista.

andrea montanari e laura pranzetti

DAGOSPIA DEL 18 MARZO 2019

luc merenda sergio martino

francesca levi luc merenda

daniele silvestri con la madre e luc merenda

